Por: VALORA ANALITIK

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Con el propósito de facilitar el acceso a oportunidades de adquisición de vivienda y otros bienes inmuebles, la Alcaldía de Bogotá habilitó durante julio una nueva oferta de predios administrados por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep). Los inmuebles son comercializados mediante procesos de subasta pública que se adelantan a través de la plataforma Secop II.

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La iniciativa permite que personas naturales y jurídicas interesadas participen en la compra de apartamentos, lotes, predios con edificaciones y otros bienes de propiedad del Distrito, siempre que cumplan con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras establecidas en cada proceso.

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Aunque muchas personas acuden directamente a constructoras, inmobiliarias o entidades financieras para buscar alternativas de vivienda, la administración distrital cuenta con mecanismos propios para la venta de activos inmobiliarios. Estos procesos se realizan bajo criterios de publicidad, competencia y transparencia, por lo que los interesados deben seguir los requisitos definidos para cada inmueble y presentar su oferta dentro de los plazos señalados.

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La venta de los bienes no se realiza de manera directa en las oficinas de la Alcaldía de Bogotá ni en las sedes del Dadep. El procedimiento comienza en el Portal Inmobiliario de Bogotá, una plataforma administrada por esta entidad, en la que los ciudadanos pueden consultar las secciones “Bienes para la venta” y “Bienes disponibles para entrega”.

En este portal se publica el inventario de inmuebles disponibles, así como información relacionada con la ubicación, el área, el estado jurídico, el avalúo comercial, las características físicas, los documentos técnicos y las condiciones de participación. Cada ficha contiene información relevante para que los posibles compradores evalúen las particularidades del bien antes de avanzar en el proceso.

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Las autoridades recomiendan revisar con atención los documentos disponibles, especialmente en los casos de predios con construcciones, participaciones sobre bienes, lotes con restricciones urbanísticas o inmuebles que requieran verificaciones adicionales sobre su situación jurídica. También es importante confirmar si el predio cuenta con servicios públicos, acceso vial, licencias, afectaciones o condiciones específicas que puedan incidir en el uso futuro del inmueble.

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Así puede participar en la subasta de inmuebles de la Alcaldía de Bogotá

Después de identificar el inmueble de interés, el ciudadano debe seleccionar la opción “Estoy interesado” dentro del Portal Inmobiliario de Bogotá. A través de esta herramienta se habilita un instructivo con los pasos necesarios para continuar el trámite mediante Secop II, plataforma en la que se adelantan las subastas públicas de los bienes administrados por el Dadep.

Uno de los requisitos principales es registrarse como proveedor en Secop II. Este trámite es obligatorio para quienes deseen presentar una oferta, ya sea como personas naturales o jurídicas. El registro permite validar la información del participante y habilita el acceso a los procesos contractuales y de enajenación publicados por las entidades estatales.

Una vez completado el registro, el interesado deberá ubicar la subasta correspondiente al inmueble seleccionado y revisar los documentos del proceso. Allí se especifican las fechas de apertura y cierre, el valor base de venta, las garantías requeridas, las condiciones para presentar ofertas y los criterios que se tendrán en cuenta durante la adjudicación.

La propuesta debe cargarse dentro de los plazos establecidos en Secop II. Por esta razón, los interesados deben evitar dejar el trámite para los últimos días, ya que la presentación de documentos incompletos, el incumplimiento de requisitos o la radicación fuera del tiempo definido puede impedir la participación en la subasta.

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