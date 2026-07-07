Una lujosa propiedad ubicada en el exclusivo barrio San José de Bavaria, en el norte de Bogotá, pasó oficialmente a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en un operativo que se realizó esta semana y que coincidió con el proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque la diligencia se desarrolló sin mayores pronunciamientos oficiales, el procedimiento llamó la atención de los habitantes del sector al conocerse que el inmueble hace parte de un proceso de extinción de dominio por estar vinculado al patrimonio de uno de los antiguos integrantes del cartel de Medellín.

(Lea también: Oscuros detalles de pareja que es señalada de explotar a su hija en Bogotá; caso salpica a Australia)

De acuerdo con un expediente judicial conocido por El Tiempo, la propiedad perteneció a Camilo Arturo Zapata Vásquez, alias ‘el Brujo’, un reconocido narcotraficante cercano a Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘el Mexicano’.

Lee También

Según los documentos consultados por el medio, el predio tiene una extensión de 3.459 metros cuadrados y está conformado por dos casas gemelas dotadas de cinco habitaciones cada una, además de sauna, baño turco y una cancha de fútbol cinco.

El expediente señala que el inmueble hace parte de un proceso por presuntos delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y testaferrato. La primera diligencia judicial sobre esta propiedad fue adelantada en marzo de 2005 por unidades de inteligencia de la Dijín.

Sin embargo, el caso permaneció durante años en procesos judiciales relacionados con la extinción de dominio. Incluso, según el diario capitalino, todavía existen actuaciones en distintos despachos judiciales para ubicar a posibles herederos del narcotraficante, uno de los avisos más recientes emitido por un juzgado del municipio de Restrepo, Meta.

Camilo Arturo Zapata Vásquez fue uno de los hombres vinculados al cartel de Medellín y mantuvo una estrecha relación con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha durante el auge de esa organización criminal.

Las autoridades de la época le atribuyeron el alias de ‘el Brujo’ debido a su afición por la santería y otras prácticas esotéricas, con las que, según investigaciones, buscaba evitar ser capturado.

El Tiempo reveló en 1993 que el narcotraficante destinaba importantes sumas de dinero para contratar los servicios de una pitonisa conocida como ‘Alicia’ y de varios brujos, convencido de que estas prácticas lo protegerían de las autoridades.

También se conoció que, con el propósito de ocultar su identidad, modificó legalmente su nombre de Camilo Arturo a Juan Camilo.

Además de esta propiedad en Bogotá, Zapata Vásquez adquirió durante la década de los noventa el conocido Castillo Marroquín, ubicado a las afueras de la capital.

Informes judiciales de la época indican que, tras varios allanamientos frustrados por parte de las autoridades, el narcotraficante habría ordenado represalias contra personas de su entorno, al sospechar que estaban suministrando información a la Policía.

Entre los hechos atribuidos al capo figura el asesinato de un veterinario, presuntamente porque lesionó a uno de sus caballos de competencia, conocido como Tupac Júnior.

Los expedientes también señalan que varios trabajadores del Castillo Marroquín habrían sido secuestrados y asesinados tras ser acusados de filtrar información a las autoridades.

Las investigaciones indican que Zapata amasó una amplia fortuna mediante el envío de cargamentos de droga al exterior utilizando como fachada una agencia de viajes que operaba rutas hacia destinos como Curazao, Río de Janeiro, Miami, Panamá y Lárnaca, en Chipre.

Según los expedientes judiciales, en ese país también habría constituido una empresa de manufacturas, mientras que en Colombia realizó inversiones a través de sociedades como Inversiones Zapata Vásquez y participó en negocios relacionados con la hacienda Aguas Calientes, vinculada a Gonzalo Rodríguez Gacha.

Las autoridades estiman que el dinero del narcotraficante estuvo presente en cerca de 180 negocios, entre ellos una hacienda en Restrepo (Meta), empresas marítimas, agencias de seguros y compañías dedicadas a la explotación de esmeraldas.

(Vea también: Le clavan dura medida judicial a inmueble que estaba a nombre de René Higuita; queda en Medellín)

Camilo Arturo Zapata Vásquez murió en 1993 durante un operativo del Bloque de Búsqueda. Desde entonces, buena parte de su patrimonio fue objeto de procesos de extinción de dominio.

No obstante, el caso de la propiedad ubicada en San José de Bavaria permaneció durante años en disputa judicial hasta que finalmente quedó bajo administración del Estado.

Por ahora, no se ha informado cuál será el destino que tendrá el inmueble una vez culmine el proceso administrativo correspondiente.

* Pulzo.com se escribe con Z