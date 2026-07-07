El bolsillo de los trabajadores colombianos y la forma en la que se calcula el salario mínimo entrarán a una profunda etapa de revisión. Aunque todavía faltan varios meses para que arranque la tradicional mesa de concertación de fin de año, el debate sobre el aumento para 2027 ya se encendió por cuenta del equipo económico del gobierno entrante de Abelardo De la Espriella.

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El designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anticipó en una entrevista con Caracol Radio que la administración entrante cambiará drásticamente la estrategia que se venía aplicando en el país. El objetivo principal del economista es regresar a una política salarial racional que se soporte en cifras técnicas reales y no en conveniencias gubernamentales.

Gómez Martínez cuestionó fuertemente el incremento del 23% que se decretó para el salario mínimo de 2026 bajo la administración de Gustavo Petro. Para el futuro funcionario, esta decisión respondió a criterios puramente políticos que ignoraron la realidad financiera de la nación, por lo que advirtió que este tipo de subidas desproporcionadas no pueden convertirse en una práctica permanente. Incluso lanzó una frase contundente al asegurar que si aumentar los salarios sacara a la gente de la pobreza y volviera ricos a los países, hace años no existiría la pobreza.

El nuevo jefe de la cartera económica argumentó que, si bien un salario alto representa un alivio inmediato para las familias de menores ingresos, aumentarlo sin un sustento técnico real termina asfixiando a las empresas. Explicó que esto reduce directamente la capacidad de los negocios para generar nuevos empleos formales y termina liquidando la competitividad de Colombia en los mercados internacionales.

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El núcleo del cambio que plantea el gobierno de De la Espriella consiste en atar el incremento del salario mínimo estrictamente a dos variables macroeconómicas muy claras que son la inflación y el crecimiento de la productividad. El ministro entrante detalló que cuando los ingresos de los trabajadores crecen por encima de la capacidad de producción real, los costos operativos se disparan de inmediato, generando desequilibrios que destruyen puestos de trabajo.

Finalmente, el funcionario alertó que la productividad en Colombia lleva varios años completamente estancada, mientras que los costos de contratación han continuado subiendo de forma ininterrumpida. Con estas cartas sobre la mesa, la discusión del salario mínimo para 2027 dejará de lado los discursos políticos y buscará un punto de equilibrio técnico que defienda el ingreso de los colombianos vulnerables sin ahogar a las empresas que inyectan capital a la economía.

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