Por: VALORA ANALITIK

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El dólar arrancó la jornada de este 6 de julio en los $3.330, lo que representa $5 menos frente al cierre del viernes pasado, según datos de SET-FX. De momento, la moneda estadounidense muestra un valor mínimo de $3.330, mientras que el valor máximo alcanza los $3.339.

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Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.335, lo que representa $1 más con respecto a la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.

Varios hechos condicionan el comportamiento del dólar, siendo uno de los más importantes la publicación del dato de inflación para el primer semestre de este año, que será este martes 7 de julio.

(Vea también: Dólar en Colombia cerró junio con nueva caída: así quedó, luego de subida de tasas de interés)

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Lo que mueve al dólar en Colombia

Los analistas del mercado prevén que el IPC se haya acelerado hasta el 6 %, lo que genera nuevas expectativas sobre lo que pueda pasar con las tasas de interés.

Adicionalmente, el mercado sigue muy de cerca los nuevos anuncios del Gobierno De la Espriella en tres frentes: manejo de las finanzas públicas, pago de la deuda y cambios en impuestos.

(Lea también: Dólar en Colombia cae otros $25 y se acerca a niveles de $3.300)

Las nuevas expectativas muestran que el dólar en Colombia, definitivamente, no llegaría a la barrera de los $4.000 y, en cambio, se abre la posibilidad de que termine con un valor promedio del orden de los $3.700 o los $3.600.

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