Este jueves 2 de julio, Mauricio Rodríguez Amaya, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), presentó el Gestor de Información Financiera (GFI), una nueva herramienta tecnológica con la que se busca transformar la forma en que se entregan las transferencias monetarias en el país.

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“Esta herramienta se ha consolidado para lograr que las personas que reciben transferencias monetarias de los diferentes programas de Prosperidad Social puedan hacerlo directamente en sus cuentas de ahorro o billeteras digitales”, comentó el director durante la rueda de prensa de inauguración.

Las proyecciones de la entidad indican que, por cada millón de beneficiarios que reciban sus incentivos directamente en sus cuentas, Prosperidad Social podría generar ahorros superiores a 51.000 millones de pesos al año en costos de dispersión y operación. Según Rodríguez Amaya, estos recursos podrían reorientarse al fortalecimiento y la ampliación de la cobertura de los programas.

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“Hemos planteado algunas alternativas: ampliar las transferencias monetarias para que más personas hagan parte de programas como Renta Joven, Renta Ciudadana e incluso Colombia Mayor. Sin embargo, es una decisión que no nos corresponde a nosotros, sino al próximo gobierno”, aseguró el director en entrevista con Pulzo.

De igual manera, señaló que, debido a que este ahorro se lograría gracias a la reducción de costos operativos asociados a la entrega de las transferencias, los recursos deberían reinvertirse en poblaciones que “seguramente necesitan con urgencia la transferencia monetaria”.

Actualmente, cada giro realizado mediante mecanismos tradicionales representa un costo aproximado de 4.250 pesos para la entidad. El abono directo de las transferencias permitirá disminuir estos costos de intermediación, al tiempo que los beneficiarios podrán ahorrarse tiempo y dinero en desplazamientos.

Sin embargo, Rodríguez Amaya confirmó que para aquellos que no estén interesados en usar la herramienta, las entregas de las transferencias monetarias continuarán con el manejo que tienen actualmente.

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¿Cuáles son los subsidios que se automatizarán con el Gestor de Información Financiera (GFI)?

La implementación será gradual y estará dirigida a los beneficiarios de los siguientes programas:

Colombia Mayor.

Renta Ciudadana.

Renta Joven.

Devolución del IVA.

Los demás programas de transferencias monetarias que implemente Prosperidad Social.

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¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Durante esta primera etapa, Prosperidad Social recomienda a los beneficiarios:

Informarse sobre las diferentes opciones de cuentas bancarias y depósitos electrónicos.

Abrir o disponer de una cuenta bancaria o depósito electrónico a su nombre.

Verificar que la entidad financiera haga parte del sistema CENIT (Sistema de Compensación Electrónica Interbancaria).

Mantener activa la cuenta registrada.

Solicitar la certificación de titularidad del producto financiero.

No compartir información personal o financiera con terceros ni intermediarios.

No usar ni seguir enlaces distintos de los publicados por Prosperidad Social.

El registro en el Gestor de Información Financiera es gratuito, voluntario y sencillo, y podrá realizarse en cualquier momento. Los beneficiarios encontrarán toda la información, tutoriales, recomendaciones y la ruta de acceso a través del sitio web de Prosperidad Social.

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¿Qué pasará con los subsidios ante un eventual recorte presupuestal?

Ante la declaración de una política de austeridad por parte del próximo gobierno para reducir el déficit fiscal del país, el director Mauricio Rodríguez Amaya advirtió que recortar los programas sociales podría “disparar la cifra de pobreza”.

“Si se recortan los programas sociales, que son los que ayudan a la población más vulnerable a salir de la pobreza, lo que va a pasar es que la cifra de pobreza se volverá a disparar rápidamente”. Asimismo, afirmó que esta decisión “ya le corresponde al próximo gobierno, que deberá evaluar los riesgos que implica mantener o deteriorar los avances alcanzados en la reducción de la pobreza”, acotó.

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