Por: VALORA ANALITIK

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El inicio del empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, abrió una de las principales inquietudes entre millones de colombianos: ¿qué pasará con los subsidios que actualmente entrega el Estado?

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La duda surge porque programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven benefician a millones de hogares vulnerables y representan una parte importante del presupuesto social del país.

En medio de ese panorama, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que, por ahora, los recursos para mantener estas ayudas durante 2026 están garantizados y que cualquier modificación corresponderá al nuevo Gobierno.

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Rodríguez Amaya explicó que el proceso formal de transición entre ambos gobiernos iniciará el 16 de julio, luego de las primeras reuniones sostenidas entre los jefes de empalme designados por las dos administraciones.

Según el funcionario, uno de los primeros espacios será el empalme sectorial de inclusión social, donde Prosperidad Social presentará el balance de los programas que actualmente administra.

«Ya se realizaron reuniones de los dos jefes de empalme. En el empalme sectorial de inclusión social presentaremos las cifras y los resultados. Se ha dicho que todo está mal, pero no se han presentado las cifras. Allí el Gobierno presentará los resultados de acuerdo con criterios legales; lo otro es especulación», afirmó Rodríguez Amaya.

gobierno de la espriella

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Con ello, el director del DPS respondió a los cuestionamientos que han surgido sobre el estado de los programas sociales y señaló que será durante el proceso de empalme cuando la administración saliente entregue la información oficial sobre cobertura, ejecución presupuestal y resultados.

¿Qué pasará con los subsidios en el resto de 2026?

Uno de los mensajes más importantes entregados por Prosperidad Social tiene que ver con la continuidad de las transferencias monetarias después del 7 de agosto.

Rodríguez Amaya aseguró que, con el presupuesto vigente, los recursos para financiar los programas sociales durante este año están asegurados. «Con las características actuales están asegurados los recursos para las transferencias monetarias de 2026. Corresponde al Gobierno entrante definir su estrategia», señaló.

Esto significa que, mientras el nuevo Gobierno no adopte una política diferente, los programas seguirán operando bajo las condiciones actuales. Es decir, los beneficiarios no perderán automáticamente los subsidios por el cambio de presidente, pues cualquier modificación deberá ser definida por la nueva administración una vez asuma el poder.

Actualmente, Prosperidad Social concentra los cuatro programas nacionales de transferencias monetarias más importantes del país.

Colombia Mayor es el programa en el que cerca de 3 millones de adultos mayores reciben este subsidio cuyo valor actual es de $230.000 mensuales. Renta Ciudadana beneficia a 771.554 hogares en condición de pobreza extrema y pobreza moderada, mientras que la devolución del IVA: llega a aproximadamente 2,6 millones de hogares vulnerables, con el propósito de compensar parte del impacto del impuesto al consumo.

gobierno Petro una tomó importante decisión para subsidios de pensión y renta ciudadana

En cuanto a Renta Joven, este subsidio cuenta con más de 371.000 beneficiarios en todo el territorio nacional, quienes reciben incentivos para continuar sus estudios.

En conjunto, estos programas representan la principal estrategia de transferencias monetarias del Estado colombiano.

¿Subirán los subsidios con el nuevo Gobierno?

Otra de las preguntas que surgió durante el proceso de transición es si el próximo Gobierno aumentará el valor de las ayudas económicas.

Rodríguez Amaya explicó que esa decisión dependerá exclusivamente de la administración de Abelardo de la Espriella y del presupuesto que decida destinar a política social.

Como ejemplo, mencionó el subsidio de Colombia Mayor. «Se ha escuchado que el nuevo Gobierno propone subirlo a $400.000. Eso costaría alrededor de $3 billones adicionales.»

El funcionario agregó que una actualización acorde con la inflación sería mucho menor: «Los $230.000 actuales podrían actualizarse aproximadamente a $242.000», cifra superior a la de ingresos de pobreza extrema.

No obstante, aclaró que cualquier incremento deberá ser evaluado por el nuevo Gobierno dentro de su estrategia fiscal y presupuestal.

Rodríguez Amaya recordó que el cocumento CONPES que respalda la política de transferencias monetarias garantiza los recursos aprobados para este año, pero también establece que corresponde al Gobierno entrante definir cómo continuará la estrategia de protección social.

En otras palabras, a partir del 7 de agosto la administración de Abelardo de la Espriella tendrá la facultad de mantener los programas tal como funcionan hoy, modificarlos, unificarlos o incluso crear nuevos esquemas de subsidios, siempre que cuente con los recursos y cumpla el marco legal vigente.

Rueda de prensa: lanzamiento del Gestor de Información Financiera para Transferencias Monetarias. https://t.co/B3WwPJMrwL — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) July 2, 2026

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.