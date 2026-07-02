La conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue tomando forma. Esta vez se conoció que la exfiscal general Viviane Morales será la nueva ministra de Educación de su administración.

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La información fue confirmada por fuentes a Caracol Radio, medio que aseguró que Morales encabezará esa cartera cuando inicie el nuevo gobierno.

Con esta designación, la exfiscal asumirá uno de los ministerios con mayor impacto en la formulación de políticas públicas, al tener bajo su responsabilidad la dirección del sistema educativo colombiano y la implementación de programas enfocados en la educación básica, media y superior.

Viviane Morales es abogada y a lo largo de su carrera ha ocupado cargos como fiscal general de la Nación, representante a la Cámara y embajadora de Colombia en Francia, además de haber participado en distintos debates sobre justicia, derechos y política.

Hasta el momento no se han conocido detalles sobre las principales líneas de trabajo que impulsará Morales al frente de la cartera educativa, aunque se espera que en los próximos días el gobierno electo entregue más información sobre las prioridades del sector y los retos que asumirá la nueva ministra.

Así va quedando equipo de ministros de De la Espriella

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda

Iván Cancino, ministro de Justicia

Viviane Morales, ministra de Educación

Entretanto, en el sonajero también aparecen Jaime Andrés Beltrán para el Ministerio de Defensa, Elsa Noguera para el Ministerio de Vivienda, Enrique Peñalosa para el Ministerio de Transporte, entre otros.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.