Por: Noticiero 90 minutos

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Luego de varios días de trabajo intenso, en la mañana de este martes finalizaron las tareas de búsqueda y rescate en la zona afectada por el colapso del Hospital Universitario del Valle (HUV). Una vez las autoridades localizaron el último cuerpo sin vida entre los escombros, dieron por concluida la fase de rescate para dar paso a labores de remoción y recuperación estructural dentro de la institución médica.

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De acuerdo con Irne Torres Castro, director del HUV, este proceso se desarrolló en condiciones particularmente difíciles. Según explicó, a diferencia de otras zonas afectadas por el sismo de magnitud 7.4, en el hospital no se contó con voluntarios debido a la complejidad de los riesgos en el sitio colapsado. Torres Castro destacó que, a pesar de ello, el equipo profesional afrontó la emergencia con precisión y compromiso, permitiendo un cierre digno y responsable de la etapa de rescate. "Hoy se cierra ese ciclo de rescate de cuerpos y retiro de escombros y arranca el proceso de reconstrucción", afirmó el directivo.

El saldo de víctimas fue confirmado tanto por Torres Castro como por Juana Cataño, secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Entre el lunes y el martes, el personal rescató cinco cuerpos: tres pacientes y dos acompañantes. Lamentablemente, entre los fallecidos se encontraba un menor de 17 años. Esta cifra marca el doloroso impacto humano de la tragedia en el hospital de mayor relevancia para Cali y el suroccidente del país.

En cuanto a la prestación de servicios de salud tras el desastre, la contingencia llevó a una reducción inicial del 60 % de la atención hospitalaria. Sin embargo, Irne Torres anunció que las actividades ambulatorias y complementarias, es decir, aquellas atenciones que no requieren hospitalización, serán reactivadas desde hoy al 100 %. Además, señaló que, aunque el hospital perdió 407 camas, se trabaja en alianza con una clínica actualmente inactiva para remitir personal y habilitar 100 camas más, con el objetivo de recuperar al menos 300 cupos y retomar una atención eficiente para la población usuaria.

De acuerdo con las fuentes citadas, la estrategia se basa en ofrecer respuestas rápidas y mantener la coordinación entre instituciones para afrontar la pérdida de infraestructura y la necesidad de restablecer los servicios esenciales de salud en la región.

¿Cómo afectó el terremoto la infraestructura y atención del Hospital Universitario del Valle?

El terremoto de magnitud 7.4 provocó el colapso de una parte del Hospital Universitario del Valle, lo que resultó en la trágica muerte de cinco personas y la pérdida de 407 camas hospitalarias. De inmediato, los servicios hospitalarios se redujeron en un 60 %, aunque las actividades ambulatorias se reactivaron por completo tras la fase de emergencia, según autoridades del hospital.

¿Qué implica la reactivación del 100 % de la atención ambulatoria en el HUV?

La reactivación del 100 % de la atención ambulatoria significa que los servicios y consultas médicas que no requieren hospitalización ya están disponibles nuevamente para la comunidad de Cali y el suroccidente colombiano, de acuerdo con el director del Hospital Universitario del Valle. Esta medida busca garantizar la atención esencial, mientras se avanza en la recuperación total de la capacidad hospitalaria perdida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.