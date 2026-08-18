Por: Noticiero 90 minutos

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El estadio Pascual Guerrero de Cali fue sometido a una exhaustiva revisión técnica tras el sismo que sacudió la ciudad el pasado 10 de agosto. De acuerdo con el informe preliminar presentado por la Secretaría del Deporte y la Recreación, no se evidenciaron daños estructurales que representen un riesgo de colapso para este icónico escenario deportivo. Esta evaluación forma parte de una estrategia impulsada por la Alcaldía, que tiene como finalidad revisar el estado de las infraestructuras deportivas de alto rendimiento en la ciudad y garantizar que cuenten con condiciones adecuadas para ser utilizadas por deportistas y la comunidad.

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El proceso de inspección en el Pascual Guerrero incluyó la participación de equipos profesionales en ingeniería estructural, hidrosanitaria, eléctrica y mecánica, además de arquitectos. También participaron ingenieros del Departamento Administrativo de Bienes e Inmuebles del Distrito, representantes de aseguradoras y personal de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Cada grupo aportó su conocimiento especializado para realizar una valoración integral de todos los componentes técnicos y de seguridad del estadio.

Los resultados detallados del informe señalan que, aunque la estructura principal no presenta afectaciones que comprometan su estabilidad, sí se detectaron daños menores en la iluminación, la red hidráulica y la mampostería. En contraste, la grama del campo fue calificada como apta para su uso. Según explicó el secretario del Deporte, Alexander Camacho, las afectaciones halladas son localizadas y no están relacionadas con los elementos estructurales, lo que aporta tranquilidad a quienes frecuentan este escenario deportivo.

El siguiente paso dentro del protocolo establecido es la entrega del informe técnico a las entidades competentes, incluidas la Comisión Local de Fútbol y otras instancias oficiales, que tendrán la responsabilidad de revisar, certificar y autorizar el uso del estadio. Hasta entonces, la Alcaldía continuará realizando inspecciones en otros espacios deportivos comunitarios y de alto rendimiento, con el objetivo de mantener la seguridad para deportistas, trabajadores y comunidad en general.

De acuerdo con declaraciones de Camacho, la prioridad de la administración encabezada por el alcalde Alejandro Eder está orientada a la atención de las personas damnificadas por el sismo y sus familias, mientras se avanza en la revisión cuidadosa de la infraestructura en toda la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de afectaciones se encontraron en el estadio Pascual Guerrero después del sismo?

Según la Secretaría del Deporte y la Recreación, el estadio Pascual Guerrero no sufrió daños estructurales, pero sí se encontraron afectaciones en el sistema de iluminación, la red hidráulica y la mampostería. La grama fue evaluada como apta, confirmando que el escenario puede volver a operar una vez superadas estas reparaciones específicas y tras recibir la certificación oficial correspondiente.

¿Cuáles son los pasos para certificar el uso del estadio Pascual Guerrero tras el sismo?

El proceso consiste en entregar el informe técnico elaborado por los ingenieros de la Secretaría del Deporte y la Recreación a las autoridades competentes y a la Comisión Local de Fútbol. Estas entidades deben revisar los resultados, certificar y aprobar el uso del estadio, priorizando siempre la seguridad de los deportistas y usuarios antes de reabrir sus puertas al público.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.