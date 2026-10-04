La defensa de las víctimas de Miguel Uribe Turbay, encabezada por el abogado Víctor Mosquera Marín, anunció nuevas acciones para esclarecer los presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales que habrían sido adelantados contra el exsenador y otros integrantes de la oposición. El jurista solicitará a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación penal y preservar las posibles pruebas relacionadas con estos hechos.

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Mosquera explicó que buscará acceder a la información que repose en las investigaciones sobre las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). La petición se conoce luego de las revelaciones de Semana sobre presuntas actividades de inteligencia contra dirigentes políticos, expresidentes y periodistas.

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Entre los documentos que pretende rastrear el abogado están las órdenes de trabajo, seguimientos, interceptaciones, consultas en bases de datos, informes de inteligencia y reportes financieros. También pidió revisar los posibles intercambios de información entre la DNI, la Uiaf y otras entidades del Estado.

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El abogado señaló que uno de los objetivos de la investigación será establecer quién habría ordenado esas actuaciones, quiénes las ejecutaron y qué funcionarios tuvieron acceso a la información obtenida. También busca determinar a quién fue entregado ese material y cuál habría sido su destino final.

La solicitud de Mosquera se produce después de que Semana revelara una auditoría forense sobre el funcionamiento de la DNI durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según esa publicación, la entidad habría participado en un esquema de inteligencia que también involucraría a la Uiaf, la Dian y algunos integrantes de la Policía y el Ejército. Se trata de señalamientos que deberán ser establecidos por las autoridades correspondientes.

En el caso específico de Miguel Uribe Turbay, las revelaciones conocidas plantean interrogantes sobre posibles seguimientos realizados antes del atentado que terminó con su muerte. Semana ya había publicado que investigadores encontraron evidencias de seguimientos al entonces precandidato en diferentes eventos públicos meses antes del crimen.

Mosquera insistió en que la prioridad ahora es preservar los registros y establecer todas las responsabilidades que puedan desprenderse de las actuaciones denunciadas. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias jurídicas para establecer todas las responsabilidades”, afirmó el abogado, quien espera que la Fiscalía avance en la investigación y determine qué ocurrió con la información relacionada con Miguel Uribe Turbay y otros dirigentes.

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