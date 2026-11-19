Por: Portal Bogotá

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Un espacio emblemático de la ciudad de Bogotá ha sido objeto de una transformación significativa gracias al trabajo colectivo y la participación activa de su comunidad. De acuerdo con información publicada en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', el separador de la calle 6 con carrera 24, en la localidad de Los Mártires, ha experimentado un proceso de recuperación que ha dado como resultado un entorno más limpio, organizado y con una identidad renovada. Las labores incluyeron la limpieza exhaustiva del lugar, retiro de llantas y acumulaciones de residuos, así como el hidrolavado de la plataforma central. Adicionalmente, se llevó a cabo la perfilación mecánica y nivelación de 840 metros cuadrados de terreno, lo que contribuyó a mejorar la funcionalidad y el aspecto del espacio.

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Entre los elementos más destacados de la intervención se encuentran la instalación de 120 metros lineales de cerramiento modular con materas y una intervención artística en 86,5 metros cuadrados de la plataforma de concreto. Según el reporte, la intención de la pintura es resaltar el sentido de pertenencia y la identidad territorial, al tiempo que fortalece el liderazgo comunitario. Detrás de esta iniciativa está EcoCity, un colectivo que ha involucrado a los habitantes del sector en el diseño y ejecución de las acciones, buscando recuperar espacios y promover el cuidado del ambiente.

Testimonios como el de Elkin Rodas, exhabitante de calle y participante en el proyecto, reflejan el impacto social de la recuperación. Como él lo expresó ante 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la transformación del espacio no solo mejora la imagen urbana, sino que también está en sintonía con el bienestar de quienes lo transitan diariamente. EcoCity se inspiró en las huertas urbanas creadas previamente en el sector, dando continuidad a estas experiencias comunitarias y presentando su propuesta en la convocatoria de Innovación Social LIS-Hábitat 2025, promovida por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

La iniciativa fue seleccionada entre nueve ganadoras de 164 postuladas, tras cumplir satisfactoriamente los criterios del proceso de evaluación, siempre de acuerdo con la información suministrada. El desarrollo estuvo acompañado por la SDHT y el contratista SUEJE, quienes aseguraron que se incorporaran elementos vinculados a las características y la identidad del territorio. Esta obra representa el séptimo espacio recuperado en 2026 bajo la estrategia de Innovación Social del Hábitat, mostrando cómo la articulación entre comunidad e instituciones puede fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar la calidad de vida urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue seleccionada la iniciativa EcoCity en la convocatoria de Innovación Social LIS-Hábitat 2025?

De acuerdo con la información, la propuesta presentada por EcoCity fue elegida como una de las nueve ganadoras entre 164 postulaciones. Para lograrlo, debieron cumplir con todos los requisitos y criterios técnicos, sociales y administrativos establecidos por la convocatoria liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). El proceso de selección consideró la participación comunitaria, la sostenibilidad y el aporte al mejoramiento del territorio.

¿Qué objetivos tiene la estrategia de Innovación Social del Hábitat en Bogotá?

La estrategia de Innovación Social del Hábitat, según 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', busca fomentar la participación ciudadana y apoyar el desarrollo de proyectos colectivos orientados a la recuperación y apropiación de espacios públicos urbanos y rurales. La meta principal es fortalecer la identidad comunitaria y crear entornos que respondan a las necesidades de los habitantes de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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