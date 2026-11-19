Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en su apuesta por la sostenibilidad a través de iniciativas que involucran a instituciones y a la comunidad. En ese contexto, la Alcaldía Local de Tunjuelito llevó a cabo una significativa jornada de plantación de 250 árboles, pertenecientes a 14 especies nativas, en el Bosque Renacer. De acuerdo con la información compartida en la página oficial de la Alcaldía local, esta actividad contó con el apoyo del Batallón de Artillería de Campaña número 13 (BAACA N.º 13) y sirvió también para conmemorar a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional.

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Según explicó la alcaldesa de Tunjuelito, Claudia Collante, la recuperación de espacios verdes es una estrategia que permite sembrar vida, salud y futuro para la localidad. Destacó que el Bosque Renacer es un pulmón fundamental para el sector, ya que representa un refugio natural y un espacio vital para el bienestar de los habitantes. Para Collante, el hecho de que comunidad, colectivos ambientales y fuerza pública trabajen juntos evidencia que el cuidado de la naturaleza es una responsabilidad que debe ser compartida y sostenida por todos los actores del territorio.

La jornada no solo se centró en la plantación, sino que fue también una oportunidad para que diversos colectivos ambientales y la comunidad del sector se sumaran al compromiso ambiental y reforzaran el sentido de apropiación por los espacios naturales de Tunjuelito. De acuerdo con la información proporcionada, el impacto directo de sembrar más especies nativas se refleja en la mejora de la calidad del aire, la regulación de la temperatura, la protección de los suelos y el fortalecimiento de los corredores ecológicos, los cuales son esenciales para la fauna silvestre que habita en la localidad.

La administración de Tunjuelito extendió la invitación para que toda la ciudadanía se involucre activamente en el cuidado de los árboles recientemente plantados y de las zonas verdes de sus barrios. El mensaje central es claro: la preservación de los ecosistemas locales es una tarea de toda Bogotá, y cada habitante puede y debe contribuir a este objetivo común.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la plantación de árboles nativos es importante para Bogotá y Tunjuelito?

La plantación de árboles nativos en el Bosque Renacer de Tunjuelito es relevante porque contribuye a la protección de la biodiversidad local, mejora la calidad del aire, ayuda a regular la temperatura, fortalece los corredores ecológicos y proporciona hábitat para la fauna silvestre, de acuerdo con la Alcaldía Local. Esto refuerza la estructura ecológica de la localidad y marca un avance hacia una ciudad más sostenible.

¿Qué instituciones participaron en la jornada de reforestación en Tunjuelito?

Según la información de la Alcaldía de Tunjuelito, la jornada contó con la participación de la propia administración local, el Batallón de Artillería de Campaña número 13 del Ejército Nacional y varios colectivos ambientales. Además, la comunidad del sector estuvo activamente vinculada, demostrando la importancia de la articulación institucional y ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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