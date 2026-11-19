Las movilizaciones de este jueves 19 de noviembre en Bogotá dejaron complicaciones de movilidad sobre la avenida El Dorado (calle 26), cerca de la Universidad Nacional. En ese sector se reportaron disturbios y enfrentamientos con personas encapuchadas, situación que obligó a la intervención de unidades UNADI y afectó el tránsito por uno de los corredores más importantes de la capital.

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#BOGOTÁ. Se registran disturbios a esta hora sobre la avenida El Dorado, (calle 26) a la altura de la Universidad Nacional. Unidades de la UNADI intervienen en el punto ante enfrentamientos con encapuchados, lo que genera afectación vial en el sector. Se recomienda tomar vías… pic.twitter.com/Y5qamZoHSw — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 19, 2026

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Videos difundidos en redes sociales mostraron el panorama en la zona, donde se observó presencia de grupos de personas, humo y uniformados de seguridad. La situación generó preocupación entre los conductores que transitaban por el sector, especialmente por las dificultades para avanzar en medio de las manifestaciones.

Uno de los registros, grabado desde una motocicleta, permitió ver el movimiento de peatones y otros motociclistas en una intersección de la avenida. También se observaron señales que indican las direcciones hacia el aeropuerto, un semáforo en rojo y una ligera concentración de humo en el fondo, mientras algunos vehículos continuaban circulando.

Otro video, tomado desde el interior de un carro, evidenció la congestión que se presentó en la vía. En las imágenes aparecieron taxis amarillos, motocicletas, una camioneta y un camión que avanzaban lentamente o permanecían detenidos, mientras varias personas se encontraban en los alrededores.

La afectación también alcanzó el servicio de transporte público. En una grabación más amplia se observó una larga fila de buses de TransMilenio, rojos y amarillos, que permanecían detenidos o se desplazaban con dificultad. A los costados de la avenida había grupos de peatones y personas reunidas, mientras el flujo vehicular seguía comprometido.

Ante este panorama, se recomendó a los conductores tomar vías alternas para evitar quedar atrapados en la congestión de la calle 26. Los registros difundidos por la cuenta @PasaenBogota dieron cuenta de las dificultades de movilidad durante las protestas, especialmente para quienes necesitaban atravesar el sector de la Universidad Nacional.

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