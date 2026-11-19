El desarrollo de la jornada nacional de movilizaciones de este jueves 19 de noviembre de 2026 dejó las primeras denuncias por actos vandálicos contra el comercio y el transporte público en Bogotá, situación que fue expuesta por el periodista Gustavo Gómez a través de sus redes sociales. En las fotografías divulgadas por el comunicador se observa la fachada acristalada de una sucursal bancaria del BBVA completamente rayada con aerosoles de color rojo y negro con consignas como “Ni Abelardo ni Petro”, “Anarkia”, “Que la crisis la paguen los ricos” y “De Francia a Palestina”, además de carteles pegados sobre los ventanales, mientras varios operarios de limpieza y servicios generales trabajan con baldes, paños y solventes para retirar la pintura.

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Terminan las personas de aseo y servicio trabajando más por culpa de quienes no saben marchar sin destruir. https://t.co/5DHgfGJIej — Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) November 19, 2026

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Al compartir los registros gráficos en los que se evidencia el esfuerzo inmediato de los trabajadores para recuperar los vidrios afectados, Gómez cuestionó con dureza a quienes aprovechan las concentraciones para dañar bienes públicos y privados. “Terminan las personas de aseo y servicio trabajando más por culpa de quienes no saben marchar sin destruir”, escribió el director radial al rechazar los desmanes registrados en medio de las convocatorias impulsadas por profesores y centrales obreras.

A la par de las imágenes de las pintas en la entidad financiera, un video captado desde un edificio muestra el paso de una multitudinaria columna de manifestantes sobre una avenida principal de la capital, encabezada por un grupo de encapuchados que sostiene una pancarta negra y avanza frente a los marchantes. En la grabación se aprecia cómo varios sujetos vestidos de negro se abalanzan hacia el costado de la vía para recoger objetos del suelo y arrojarlos contra la infraestructura cercana, y minutos después rodean e impiden el paso de un bus azul del sistema zonal de transporte público en medio de la intersección semaforizada, obligando al vehículo a detenerse mientras otros asistentes golpean su carrocería antes de continuar el recorrido.

Estos incidentes se suman a las severas complicaciones viales reportadas en distintos corredores estratégicos de la ciudad durante el paro nacional. De acuerdo con el balance de movilidad, se presenta bloqueo total en la carrera Séptima con calle 36 a la altura del Parque Nacional y cierres entre las calles 35 y 33, así como afectaciones críticas en la carrera 10 con avenida Primero de Mayo, la Autopista Sur con carrera 72, la avenida Caracas con calle 76B sur y la avenida de las Américas con carrera 35, lo que obligó a suspender temporalmente la estación Primero de Mayo, activar contraflujos troncales y desviar rutas de TransMiZonal por la avenida Boyacá hasta La Aurora.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.