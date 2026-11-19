Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a participar en el evento “Susurros de bandoneón”, una experiencia de danza y música que se realizará el viernes 20 de noviembre de 2026, de 5:00 a 7:00 p.m., en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 11 – 69, piso 6, en Bogotá. De acuerdo con información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, la entrada será gratuita hasta completar el aforo, y el evento está dirigido a públicos de todas las edades, fomentando la inclusión y la participación comunitaria.

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Este salón de baile hace parte de una serie de espacios coordinados por Idartes que buscan fortalecer el bienestar y la calidad de vida en la ciudad, a través del arte y la cultura. Según la Alcaldía de Bogotá, los Salones de Baile permiten que personas de diferentes generaciones se encuentren, se muevan y compartan experiencias en torno a la danza social. Las actividades están guiadas por bailarines profesionales y abarcan diversos géneros, como salsa, tango, bachata, merengue y bailes tradicionales de regiones como el Caribe, el Pacífico y la zona andina de Colombia.

La esencia de estos encuentros no se limita solo al movimiento físico. De acuerdo con los organizadores, el objetivo es también promover el bienestar emocional, fortalecer la integración entre vecinos y contribuir a la construcción de tejido social en la ciudad. Espacios como “Susurros de bandoneón” brindan la oportunidad de aprender a bailar al ritmo del bandoneón, uno de los instrumentos emblemáticos del tango, en un ambiente participativo y acogedor.

Además, esta propuesta reafirma el compromiso de Bogotá con el acceso libre y gratuito a la cultura, incentivando la asistencia y el disfrute colectivo de actividades artísticas. La invitación es abierta para quienes deseen dejarse llevar por la música, fortalecer la salud física y disfrutar de un espacio seguro para el encuentro y la diversión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el salón de baile Susurros de bandoneón en Bogotá?

El evento “Susurros de bandoneón” tendrá lugar el viernes 20 de noviembre de 2026, de 5:00 a 7:00 p.m., en el aula de música del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 11 – 69, piso 6. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y está dirigida a público de todas las edades.

¿Qué beneficios ofrecen los Salones de Baile organizados por Idartes en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, los Salones de Baile de Idartes ofrecen beneficios como la promoción de la actividad física, el bienestar emocional, la integración comunitaria y el fortalecimiento del tejido social. Estos espacios permiten que los ciudadanos disfruten de la danza social y experimenten encuentros en los que el arte es el centro del bienestar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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