Pese a que la mayoría de las protestas en diferentes puntos de Bogotá han transcurrido en calma y sin mayores afectaciones a la movilidad, sobre la carrera Séptima con Calle 67 sí se registraron afectaciones al orden público.

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Los protagonistas fueron manifestantes, algunos de ellos encapuchados, que impidieron que la Policía avanzara con el operativo. Esto por cuenta de una barrera humana, de menos de 20 personas, que les bloquearon el paso.

En otro video, publicado por Gustavo Gómez, se puede ver que más manifestantes y varios encapuchados bloquearon el paso de un bus azul de Transmilenio y lo vandalizaron. Rompieron vidrios, lo pintaron con grafitis y por poco no lo dejan avanzar.

Este es el video:

Sonaban explosiones. Todas originadas por quienes marchan. Y esto es lo que vimos. https://t.co/oho75vw0FE — Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) November 19, 2026

Protestas de hoy en Bogotá: ¿cómo avanzan en diferentes puntos?

Desde las primeras horas de este jueves 19 de noviembre de 2026, la capital del país vive una intensa jornada de movilizaciones sociales en el marco de una convocatoria nacional de paro.

Según la Secretaría Distrital de Gobierno, se programaron más de veinte concentraciones, marchas y eventos culturales a lo largo de localidades estratégicas como Bosa, Usme, Kennedy, Suba, Engativá, San Cristóbal, Tunjuelito, Puente Aranda, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria, con el objetivo central de confluir hacia la Plaza de Bolívar.

La movilización ha sido impulsada por centrales obreras, sindicatos, organizaciones indígenas y colectivos estudiantiles.

En materia de orden público y movilidad, el desarrollo de la jornada dejoó restricciones en las principales arterias viales de la ciudad. Desde las 5:00 a. m. y 6:00 a. m. se reportaron bloqueos intermitentes y cierres totales en puntos neurálgicos como la Autopista Sur a la altura de la estación Bosa y la carrera 72, la avenida Caracas con calle 76B sur en Usme, la avenida Primero de Mayo con carrera Décima, la avenida de las Américas con carrera 35 y la carrera Séptima en distintos tramos, incluyendo la calle 36 (Parque Nacional) y la calle 67.

El sistema de transporte masivo TransMilenio ha sido uno de los más impactados por las concentraciones. De acuerdo con los reportes operativos de la jornada, más de 38.000 usuarios resultaron afectados por desvíos en más de una veintena de rutas zonales y alimentadoras, además del cierre temporal de estaciones y la suspensión del paso en tramos de la carrera Décima y la troncal Caracas sur. Agentes Civiles de Tránsito y personal del Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad mantienen operativos en vía para gestionar el tráfico y habilitar corredores alternos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.