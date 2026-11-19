Así como hubo un aviso sobre el clima en Bogotá y Colombia, las autoridades tienen todo un seguimiento de la movilidad en los diferentes sectores del territorio nacional durante el paro nacional.

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La Secretaría de Movilidad de la capital colombiana emitió desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) un reporte en el que presentó los puntos de afectación vial por manifestaciones.

En ese sentido señaló que ha complicaciones en:

Cra. 10 con Av. 1 de Mayo, sur – norte.

Cra. 7 con Cll 36- Parque Nacional, bloqueo total.

Autosur con Cra. 72 -(Metro).

Av. Caracas con Cll 76B sur, norte-sur.

Av. Américas con Cra. 35, occ-or.

A primeras horas del día, indicó que hubo tráfico detenido en la avenida Primero de Mayo con carrera Décima, por lo que recomendó tomar como vía alterna la avenida Caracas.

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De igual manera, en Ciudad Bolívar, desde las 7 de la mañana, se activó la manifestación en la Autopista Sur con calle 63 sur, lo que llevó a la afectación de la calzada sentido occidente-oriente.

Este es un video desde la cuenta de Instagram de Red Más Noticias en el que es posible observar cómo van las manifestaciones y acciones en la capital colombiana:

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Además de los puntos de concentración del paro nacional, en la avenida Caracas con Calle 76B sur, Transmilenio indicó que se presenta bloqueo en ambos sentidos, servicios de TransMiZonal y Alimentadores que transitan por este sector activan desvíos por la avenida Boyacá hasta la Aurora.

Bucaramanga vivió en la mañana enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en el sector de la Puerta del Sol, aunque después de este choque hubo retiro de los uniformados en la zona, de acuerdo con información de Vanguardia.

Ese medio, que replicó videos de lo sucedido, indicó un paso intermitente por la carrera 27, en sentido sur-norte de la capital santandereana. Estas son las imágenes en cuestión.

🔴#Atención | A esta hora se registran enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes que se congregan en la Puerta del Sol de Bucaramanga, durante la jornada de paro nacional de este 19 de noviembre. Se mantiene paso intermitente sobre la carrera 27 en sentido sur-norte. https://t.co/IZLu5K6LqY — Vanguardia (@vanguardiacom) November 19, 2026

Asimismo, se registró bloqueo en la Transversal del Libertador, en la vía entre Huila y Cauca debido a la movilización de organizaciones campesinas que se sumaron al paro nacional, según la cuenta de X de La última Huila.

La vía Panamericana también tuvo complicaciones por el sector de El Cairo, entre Popayán y Cali, cuando manifestantes usaron troncos y vehículos para bloquear el paso.

Eso desembocó en una congestión de decenas de automotores en ambos sentidos, en un problema de orden público en el mencionado municipio del Valle del Cauca. El video en redes sociales es revelador:

Manifestantes bloquearon con troncos y vehículos el paso por el sector de El Cairo, en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, a pocos minutos del inicio de las actividades del paro nacional. La acción deja decenas de vehículos represados en ambos sentidos y se configura en la primera alteración del orden público reportada durante la jornada. — mi valle del cauca (@minotivalle) November 19, 2026

Incluso, se reportan enfrentamientos, según replicó Hollman Morris:

ATENCIÓN URGENTE Se reportan los

Primeros enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes que se encontraban protestando en la vía panamericana a la altura del Cairo – Cauca en el marco de la gran jornada de movilización nacional de paro contra el gobierno de Abelardo . @Canal91mas informa en directo en este momento. — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) November 19, 2026

#ATENCIÓN | Unidades del ESMAD de la Policía Nacional intervienen a esta hora el bloqueo que mantiene un grupo de manifestantes sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali, a la altura de El Cairo, en Cajibío. La carretera permanece cerrada. En paralelo, avanzan las movilizaciones convocadas en Popayán en el marco del paro nacional. Vía: @BrandonLeguiz https://t.co/uPGDbPMhpb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2026

¿Por qué es el paro nacional del 19 de noviembre de 2026?

El paro nacional convocado en Colombia para este jueves 19 de noviembre de 2026 responde principalmente al rechazo ciudadano y sindical contra el proyecto gubernamental de Ley de Rescate Económico o Fiscal.

Centrales obreras lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto con sindicatos docentes y movimientos sociales, impulsan las movilizaciones pacíficas en las principales ciudades del territorio nacional.

Uno de los motivos centrales consiste en frenar modificaciones tributarias planteadas por el Ejecutivo, especialmente cambios en el impuesto al valor agregado (IVA) que encarecerían productos básicos diarios.

Asimismo, las organizaciones laborales cuestionan posibles incrementos en el impuesto de renta y mayores aportes obligatorios al sistema de salud que reducirían el ingreso disponible de millones de trabajadores.

Otra preocupación determinante radica en la defensa del empleo público, pues la iniciativa contempla recortes de gasto personal y fusiones institucionales que amenazan la estabilidad laboral estatal.

Paralelamente, los sindicatos rechazan cualquier eventual venta o privatización de activos estratégicos de la Nación, advirtiendo posibles riesgos patrimoniales sobre empresas públicas fundamentales como Ecopetrol y el Grupo Bicentenario.

Por su parte, el magisterio agrupado en Fecode participa activamente exigiendo soluciones presupuestales urgentes para garantizar servicios médicos dignos y frenar iniciativas que debiliten la financiación de la educación pública.

De igual manera, sectores políticos de oposición y organizaciones estudiantiles respaldan la jornada para defender derechos laborales adquiridos, fortalecer la economía popular y reclamar garantías sociales frente al ajuste fiscal.

Las concentraciones avanzan simultáneamente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, donde marchantes exigen al Congreso archivar la reforma tributaria y abrir mesas de concertación.

De este modo, la movilización nacional busca presionar cambios profundos en la política económica actual y proteger el poder adquisitivo de los hogares colombianos durante el cierre de año.

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