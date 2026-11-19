Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este jueves 19 de noviembre, Ibagué será escenario de dos movilizaciones en el marco del paro nacional que se convoca en contra del presidente Abelardo De La Espriella. Las marchas, que han generado expectativa debido a su posible impacto en la movilidad de la ciudad, recorrerán puntos estratégicos en el centro y la carrera Quinta, considerados corredores clave del tránsito en la capital tolimense. La confluencia de las dos manifestaciones está prevista para cerca de las 11:30 de la mañana, hecho que podría acarrear significativas afectaciones viales durante el transcurso de la jornada, especialmente en las horas de la mañana.

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Según lo informó Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, la primera movilización arrancará en la Plaza de Bolívar, avanzando por la carrera Tercera hasta la calle 15, desde donde tomará la carrera Quinta y continuará hasta la calle 37. Por su parte, la segunda manifestación partirá de la Universidad del Tolima, tomará la calle 42 y luego seguirá por la carrera Quinta en sentido ascendente. Aunque la convocatoria fue hecha para las 8:00 a. m., la expectativa de las autoridades es que los grupos de manifestantes inicien su trayecto alrededor de las 10:00 a. m., llegando a su punto de encuentro común, la intersección de la calle 37 con carrera Quinta, a eso de las 11:30 a. m.

Las autoridades locales han advertido sobre las posibilidades de congestión y restricciones de tránsito en estos sectores y recomendaron tomar precauciones para evitar complicaciones innecesarias. Entre las alternativas sugeridas, la Secretaría de Movilidad aconsejó a los conductores utilizar las avenidas Guabinal y Ambalá, además de las vías Ferrocarril y Cuarta Estadio, para esquivar las zonas afectadas por el paso de las marchas. Así mismo, como medida de control y apoyo, se dispondrá de la presencia del Cuerpo de Agentes de Tránsito, quienes se encargarán de regular la circulación y orientar los desvíos pertinentes durante el desarrollo de la jornada de protestas.

El llamado de las autoridades incluye salir con la debida anticipación, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y mantener la calma, mientras se busca que la movilidad de la ciudad continúe con la menor afectación posible para todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán los recorridos de las marchas del paro nacional en Ibagué?

Según el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, una de las marchas iniciará en la Plaza de Bolívar, tomará la carrera Tercera hasta la calle 15 y de allí seguirá por la carrera Quinta hasta la calle 37. La otra marcha partirá de la Universidad del Tolima, continuará por la calle 42 y se desplazará por la carrera Quinta, encontrándose ambas en la calle 37 con carrera Quinta.

¿Qué recomendaciones dio la Secretaría de Movilidad de Ibagué para evitar afectaciones por las marchas?

La Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos utilizar vías alternas como las avenidas Guabinal y Ambalá, así como Ferrocarril y Cuarta Estadio, para reducir el impacto en la circulación. Además, habrá agentes de tránsito orientando los desvíos y regulando el flujo vehicular durante la jornada.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.