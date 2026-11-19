En apenas un día, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó dos países importantes en la estrategia de la administración de Donald Trump de combatir el narcotráfico y el terrorismo y ponerle un dique a la influencia de otras potencias en la región. Mientras tanto, su jefe, el presidente norteamericano, se reunía en China con los líderes de esas potencias a las que quiere mantener a distancia en su vecindario: el chino Xi Jimping y el ruso Vladimir Putin, con los que habló de armas nucleares, la guerra contra Irán y la inteligencia artificial. Por el lado de Hegseth, el balance resultó auspicioso, pues en su viaje relámpago aseguró la subordinación del régimen de Venezuela y la cooperación de Colombia.

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Muy temprano este miércoles, Hegseth arribó a Caracas, donde fue recibido con honores en el palacio de Miraflores. Algo impensado antes del 3 de enero pasado, cuando el mismo secretario de Guerra lideró la operación que terminó con la captura y extracción de la capital venezolana del dictador Nicolás Maduro. En su visita, estrechó la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ahora sigue al pie de la letra las indicaciones de Washington después de haber agitado durante años las banderas del antiimperialismo y juró muchas veces no tolerar injerencia extranjera alguna (especialmente la de Estados Unidos, porque la de Irán, Rusia y China sí la aceptaba) en Venezuela.

Delcy Rodríguez, en contravía de Chávez y Maduro

El acuerdo entre Estados Unidos y el régimen que encabeza Rodríguez autoriza la presencia y tránsito y operaciones de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano. El documento fue suscrito por el ministro de Defensa, Gustavo González López, y el secretario Hegseth, que lo calificó como un acuerdo de “defensa reforzada” para que el pueblo venezolano “no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales”. También resaltó el cambio en la relación entre ambos países pues Venezuela pasó de ser “la amenaza regional más agresiva” a un “seguro colaborador”, y aseguró que ese cambio fue posible por el “coraje” de Donald Trump, de acabar “un problema de 27 años” “en cuestión de horas”, en referencia a la operación militar del 3 de enero.

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Rodríguez, por su parte, ofreció su perspectiva sobre el hecho: “Hemos dado la bienvenida al secretario [Hegseth] y a su comitiva, en un paso que yo considero extraordinariamente relevante para nuestras relaciones bilaterales. […] Gracias a la madurez política y geopolítica de nuestros gobiernos lo hemos convertido en un extraordinario espacio para la cooperación y el beneficio mutuo”.

Hoy Hugo Chávez debe estar revolcándose en su tumba y Nicolás Maduro, en su celda en Estados Unidos. En el año 2005, Chávez rompió los acuerdos de intercambio y cooperación militar con Washington, y acusaba entonces a la Casa Blanca de hacer propaganda contra su gobierno y fomentar la insubordinación en los cuarteles. En ese momento, la cooperación entre los dos países cumplía 36 años. Ahora, la presidenta interina aseguró: “Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando, y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que, como lo ha dicho el secretario, podamos hacer frente a amenazas comunes”.

Pete Hegseth y Delcy Rodriguez en Caracas / Presidencia de Venezuela

Sí hay amenazas comunes, pero la que más le preocupa a Rodríguez es la que pesa sobre su interinato si no mantiene la subordinación a Estados Unidos, que quedó refrendada con la visita de Hegseth y la suscripción del acuerdo “técnico-militar”. Por ahora, Rodríguez respira tranquila, pero en el ámbito interno también enfrenta la fuerte presión por la presencia de la líder opositora María Corina Machado y la creciente exigencia de la celebración de unas elecciones libres en las que la presidenta interina también vería seriamente comprometida su permanencia en el palacio de Miraflores.

Hegseth aterrizó en Bogotá en medio de turbulencia noticiosa

Después de cuatro horas de estancia en Caracas, el secretario Hegseth se dirigió a Bogotá, a donde llegó en medio de una curiosa turbulencia. The New York Times aseguró que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se negó a que tropas estadounidenses lleven a cabo ataques aéreos y operaciones terrestres conjuntas contra organizaciones de narcotráfico en territorio colombiano. La razón de esa decisión, que supondría un serio revés en los planes de Donald Trump, según trascendió, sería que De la Espriella no tiene los votos suficientes en el Congreso de la República para aprobar la presencia de tropas extranjeras en el país.

Sin embargo, el mandatario colombiano se apresuró a responder. “La información publicada por The New York Times, que afirma que rechacé un plan de cooperación con Estados Unidos para llevar a cabo operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo, es falsa”, escribió en la red social X. “No he rechazado ninguna propuesta del gobierno del presidente Donald Trump. Por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los cárteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas”.

También aclaró que las solicitudes de su Gobierno de cooperación con Estados Unidos “siempre se han centrado en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operativas y de inteligencia de nuestras fuerzas de seguridad, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano”. En ese punto, precisó que una decisión en ese sentido debe ser sometida a la aprobación del Congreso de la República. “Contamos con unas Fuerzas Armadas profesionales y experimentadas que necesitan más herramientas, tecnología y recursos para combatir el narcoterrorismo de manera decisiva. Cualquier decisión se tomará de conformidad con nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales pertinentes”.

La postura de De la Espriella fue respaldada por el secretario Hegseth, que escribió también en X: “Amén, señor presidente. Las noticias falsas no pueden evitarlo. Totalmente falso. Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca”. Hasta este jueves por la mañana, The New York Times no había dado señales de rectificación de su información, mientras que el Ministerio de Defensa de Colombia destacaba que los dos países fortalecen su alianza estratégica para enfrentar amenazas que ponen en riesgo la seguridad del hemisferio. “Esta alianza amplía la coordinación, la inteligencia y las capacidades de acción conjunta contra el crimen transnacional, fortaleciendo la seguridad regional y la lucha contra las organizaciones criminales”.

Por su parte, el canciller de Colombia, Omar Bula, aseguró que la cooperación entre ambos países para enfrentar el crimen transnacional organizado se desarrolla bajo una posición soberana y de beneficio mutuo. “Quisiera subrayar el hecho de que nuestras negociaciones con los Estados Unidos se basan sobre todo en una posición soberana. Es Colombia quien decide lo que pasa en Colombia, pero obviamente se trata de una relación de beneficio mutuo”, dijo, y recordó que 19 países hacen parte de una coalición que enfrenta “el fenómeno más dañino que tiene no solamente nuestra región, que les hace daño a los Estados Unidos, que le hace daño al mundo entero. Y ya saben a quién me refiero. Me refiero al crimen transnacional organizado”.

Advirtió que esta batalla tomará tiempo, pero que ya comenzó, y aseguró que durante los encuentros con el secretario de Guerra se presentó la estrategia de defensa colombiana y los resultados alcanzados durante los primeros tres meses del Gobierno. Subrayó que cualquier decisión del Ejecutivo en el marco de esta cooperación deberá cumplir los procedimientos institucionales y pasar por el Congreso de la República. “Esperamos que pase de una manera rápida, es decir, que no podemos perder tiempo contra el crimen. Y estamos seguros de que nos van a apoyar”, dijo. A diferencia de lo que ocurre con la subordinación a la que está sometida Venezuela, con Colombia se busca cooperación.

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