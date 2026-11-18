En jornada marcada por un nuevo temblor en Colombia, salió a flote una inversión proyectada de 1,8 billones de pesos que destinará el Gobierno Nacional para ejecutar soluciones habitacionales dirigidas a las familias damnificadas luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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Así lo reveló el viceministro de Vivienda, Reynaldo José D’Silva, durante un debate de control político adelantado recientemente ante los integrantes de la Comisión Sexta del Congreso de la República.

Según explicó el funcionario, replicado por Blu Radio, el presupuesto global contemplado combina exactamente 750.215 millones de pesos provenientes de Fonvivienda junto con otros 1,056 billones de pesos aportados directamente desde el Fondo Milagro.

Con ese respaldo financiero, la estrategia gubernamental proyecta comprar 4.699 viviendas completamente terminadas para reubicar oportunamente a los hogares colombianos que perdieron sus propiedades durante la emergencia sísmica.

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Para financiar cada inmueble nuevo, las autoridades proponen asignar un subsidio integral de 110 salarios mínimos por hogar, monto que equivale aproximadamente a 192 millones de pesos colombianos.

Dentro de esa estructura de financiación, el Ministerio de Vivienda cubrirá 52 millones de pesos, mientras el Fondo Milagro aportará los restantes 140 millones, correspondientes a 80 salarios mínimos.

Paralelamente, el plan habitacional abarca la ejecución de 19.000 mejoramientos de vivienda distribuidos estratégicamente en los cinco departamentos que registraron mayores daños estructurales tras el movimiento telúrico.

De ese total de intervenciones locativas, exactamente 14.717 unidades beneficiarán a familias ubicadas en zonas urbanas, mientras las otras 4.283 adecuaciones atenderán hogares situados en zonas rurales afectadas.

Respecto a la vinculación del sector privado, D’Silva detalló que diversas empresas ofrecieron 1.119 viviendas destinadas a los damnificados, habiéndose entregado ya 21 inmuebles y quedando 1.098 pendientes.

El viceministro aclaró que varias unidades donadas permanecen todavía en obra gris o fase final de construcción, por lo cual las adjudicaciones avanzarán conforme concluyan las obras civiles.

Finalmente, el alto funcionario admitió que el capital actual resulta insuficiente para cubrir toda la población damnificada, aun cuando emplean el 100 % de los recursos disponibles hoy.

Por consiguiente, el Ejecutivo estructura nuevas fuentes de financiación apalancadas en el presupuesto de 2027 y vigencias futuras para ampliar progresivamente la cobertura habitacional en las regiones impactadas.

¿Cuántas familias quedaron damnificadas del terremoto en Colombia?

Más de 363.700 familias resultaron damnificadas en Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El registro consolidado oficial contabiliza exactamente 363.791 hogares afectados, agrupando un total superior a 776.119 personas distribuidas a lo largo de 409 municipios pertenecientes a 16 departamentos colombianos.

Las ciudades capitales del occidente colombiano concentraron gran parte del impacto humanitario, registrando miles de residentes que perdieron sus hogares o enfrentaron daños estructurales graves en sus propiedades.

Por municipios, Pereira encabezó el listado nacional con 47.211 familias inscritas, seguida de cerca por Cali con 45.138 hogares y el distrito portuario de Buenaventura con 31.654 familias.

Asimismo, Armenia reportó 21.935 familias damnificadas, Quibdó sumó 14.889 hogares afectados, Manizales alcanzó 9.125 familias y el municipio risaraldense de Dosquebradas contabilizó exactamente 8.116 núcleos familiares inscritos.

En materia de infraestructura habitacional, el movimiento telúrico dejó un saldo crítico de 255.079 viviendas afectadas en 403 municipios, incluyendo 51.778 inmuebles destruidos y 203.301 edificaciones con averías.

Cinco departamentos concentraron el 88 % de los inmuebles afectados y el 97 % de las viviendas destruidas: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío y Caldas.

Adicionalmente, el balance humano y sectorial confirmó 358 personas fallecidas, 4.519 heridas, 98 desaparecidas y afectaciones estructurales severas en 940 sedes educativas que atienden a más de un millón de estudiantes.

Frente a la magnitud de la emergencia, miles de damnificados permanecen todavía en alojamientos temporales o esperando subsidios habitacionales mientras avanza lentamente el plan nacional de reconstrucción.

De acuerdo con las valoraciones técnicas oficiales, los daños y pérdidas económicas alcanzan los 44,65 billones de pesos, requiriendo inversiones estimadas en 58,29 billones para la recuperación integral.

De este modo, la atención oportuna a estas cientos de miles de familias continúa representando el mayor desafío social y financiero para las autoridades colombianas durante los próximos años.

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