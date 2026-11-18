Por: Portal Bogotá

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Este jueves 19 de noviembre de 2026, se presentan cortes de agua en varias zonas de Bogotá como resultado de las obras programadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá y la propia EAAB, estas intervenciones buscan optimizar y mejorar el suministro de agua en distintas localidades, previniendo daños mayores en las tuberías y accesorios del sistema. La suspensión temporal del servicio es necesaria para la ejecución efectiva de estas obras, que involucran tanto la instalación de nuevas válvulas y accesorios, como labores de mantenimiento preventivo.

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En la localidad de Suba, los barrios Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte y Tuna Baja, específicamente entre la carrera 104 y la carrera 136, desde la calle 139 hasta la calle 157B, experimentarán la suspensión del suministro de agua a partir de las 10:00 a. m. por un lapso de 24 horas, debido a la instalación de una válvula.

En Engativá, el sector Puerto de Teja, comprendido entre la calle 26 y la calle 24, y entre la carrera 96 y la carrera 103, tendrá corte de agua desde las 9:00 a. m., también durante 24 horas, como parte de labores de mantenimiento preventivo.

Bosa estará afectada en amplias zonas. En El Porvenir, de la carrera 100 a la carrera 118 y de la calle 59 sur a la calle 49 sur, el corte iniciará a las 10:00 a. m. por 24 horas con motivo de mantenimiento preventivo. También en barrios como Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo, la suspensión se extenderá por diversas manzanas y se debe a un cierre solicitado por terceros.

Ciudad Bolívar verá suspendido el suministro en barrios como Meissen, México, Lucero Alto, Lucero del Sur y otros, desde las 9:00 a. m. por 24 horas, debido al mantenimiento preventivo y la instalación de nuevos accesorios en sectores como San Isidro, La Estancia, Primavera I y Galicia.

La EAAB recomienda a los usuarios tomar precauciones: llenar el tanque de reserva previo al corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso del agua para el aseo de manos y la preparación de alimentos. Además, el servicio de carrotanques estará disponible con prioridad para instituciones médicas y sitios de alta concentración de público, servicio que puede solicitarse en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua este 19 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cortes de agua cubrirán sectores específicos de las localidades de Suba, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar, afectando barrios como Tibabuyes, Puerto de Teja, El Porvenir, Islandia, Meissen y varios más.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB ante los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja llenar tanques de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, priorizar actividades básicas como el lavado de manos y la preparación de alimentos, y solicitar carrotanques en clínicas, hospitales o centros de alta afluencia por medio de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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