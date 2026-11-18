Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su esfuerzo permanente contra el hurto y la delincuencia. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la oportuna intervención de la Policía Metropolitana permitió la captura de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, señaladas de participar en el secuestro de dos jóvenes y el posterior robo de sus teléfonos celulares. El hecho se registró en el parque La Herradura, ubicado en la localidad de Teusaquillo, zona reconocida por sus actividades comerciales y residenciales.

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El comienzo de esta operación tuvo lugar cuando la central de radio recibió una alerta mediante la Línea de Emergencias 123, canal oficial al que la ciudadanía puede comunicarse en situaciones de peligro inminente. Según relató un ciudadano a las autoridades, las víctimas, amigos suyos, habían sido contactadas con el supuesto propósito de facilitar sus cuentas bancarias para recibir y retirar dinero. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, uno de los presuntos delincuentes utilizó un arma de fuego para intimidar y obligar a uno de los jóvenes a trasladarse hasta el parque mencionado, donde finalmente ambos fueron abordados y despojados de sus dispositivos móviles.

Las víctimas fueron forzadas a desbloquear sus teléfonos e ingresar a las aplicaciones bancarias, de modo que los criminales pudieran hacer movimientos financieros. En medio de esta difícil situación, uno de los afectados logró enviar mensajes de auxilio desde su celular a un amigo, quien avisó de inmediato a la Policía a través de la línea de emergencia oficial. Gracias a la reacción del Comando de Atención Inmediata San Luis, se logró ubicar el vehículo donde tenían retenida a una de las víctimas y rescatar a ambos jóvenes ilesos.

Durante la intervención, las autoridades capturaron a los cinco implicados, a quienes se les incautaron nueve celulares y un vehículo particular, que fue inmovilizado como parte de la investigación. Según la información oficial, tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de las investigaciones judiciales, y deberán responder por los delitos de secuestro simple y hurto.

Las autoridades recalcan la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa o delictiva a través de la Línea de Emergencias 123 para fortalecer los procesos investigativos y contribuir a la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúa la Policía de Bogotá frente a situaciones de secuestro y hurto?

La Policía de Bogotá, de acuerdo con la información de la Alcaldía y la Policía Metropolitana, responde de manera inmediata a las alertas que recibe mediante la Línea de Emergencias 123. La coordinación entre la ciudadanía que denuncia y la acción rápida de los uniformados permite ubicar a los responsables, rescatar a las víctimas y recuperar elementos robados, como se evidenció en el caso del parque La Herradura.

¿Qué es la Línea de Emergencias 123 de Bogotá y cómo puede usarla un ciudadano?

La Línea de Emergencias 123 de Bogotá es el canal oficial para reportar hechos delictivos o situaciones de emergencia. Cualquier ciudadano puede comunicarse a ese número para solicitar ayuda inmediata de las autoridades, quienes reciben la alerta y proceden a atender la situación brindando apoyo y protección a los afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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