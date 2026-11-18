Por: El Espectador

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La percepción de los bogotanos frente a su calidad de vida y la situación actual de la ciudad presenta matices variados, según los hallazgos de la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana 2026, realizada por el programa Bogotá Cómo Vamos. Este estudio, sustentado en las respuestas de 1.525 habitantes de diversos sectores socioeconómicos de la capital, evidencia tanto avances significativos como persistentes desafíos en el bienestar colectivo y la relación ciudadana con las instituciones.

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Entre los aspectos más destacados del informe, el 72 % de los consultados manifestó satisfacción con su calidad de vida, mientras el 71 % expresó sentir orgullo por Bogotá, un indicador que ha tenido un crecimiento notable. Asimismo, el 64 % consideró que la ciudad es un buen lugar para vivir y el 56 % percibió que Bogotá avanza por el camino correcto. De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, estos resultados mantienen una línea positiva en el tiempo. Sin embargo, existen diferencias marcadas dependiendo de la localidad y el estrato socioeconómico, pues la satisfacción tiende a ser baja en los estratos 1 y 2.

El análisis detalla por primera vez las motivaciones del orgullo ciudadano. La mitad de los encuestados lo atribuye a las oportunidades laborales; en tanto, el 25 % destaca la educación y otro 25 % resalta la diversidad cultural. Esta tendencia sugiere que los ciudadanos valoran las oportunidades, pero también llama la atención sobre la dificultad para acceder a la educación superior, dado que un 51 % consideró complicado obtener financiación para estudiar en universidades de la ciudad.

En cuanto a necesidades, Bogotá Cómo Vamos identificó que salud y educación encabezan las preocupaciones principales. Aunque la satisfacción con el servicio de salud aumentó al 53,2 %, el bienestar mental mostró un descenso, situándose en el 76 % debido al estrés académico o laboral y la situación económica. La seguridad y la movilidad aparecen también como áreas sensibles. La percepción de inseguridad bajó al 52 %, pero aún así, más de la mitad de la población sigue sintiéndose insegura. Respecto a la movilidad, el optimismo frente al futuro metro subió al 71 %, aunque el 41 % reconoció que las obras afectan sus desplazamientos en transporte público. Por otra parte, la preocupación por la pobreza y la vulnerabilidad ascendió al 42 %, ubicándose como la tercera necesidad prioritaria.

El informe también resalta un dato crítico: el 56 % está insatisfecho con el sistema judicial, y el 42 % de quienes evitaron acudir a la justicia lo hicieron por desconfianza en las instituciones. Además, solo el 17 % reportó haber asistido a espacios de participación promovidos por el Estado, lo que revela una brecha considerable en el involucramiento ciudadano y en la confianza institucional.

¿Qué opinan los bogotanos sobre la movilidad y el nuevo metro?

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2026 de Bogotá Cómo Vamos, el 71 % de los encuestados expresó optimismo frente al metro como una solución a los problemas de transporte, pero el 41 % reconoció que las obras han dificultado sus desplazamientos en el transporte público actual. Estos datos ilustran el doble impacto que tiene la construcción del metro en la ciudad: esperanza por el futuro, pero incomodidad en el presente.

¿Por qué hay insatisfacción con el sistema judicial en Bogotá?

Según Bogotá Cómo Vamos, el 56 % de los ciudadanos encuestados manifestó insatisfacción con la justicia, y el 42 % argumentó que la falta de confianza en las entidades es el motivo principal para no utilizar el sistema judicial. Este resultado evidencia la necesidad de reformas que fortalezcan la confianza y mejoren la percepción sobre la efectividad y transparencia de las instituciones encargadas de impartir justicia en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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