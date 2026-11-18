Por: Portal Bogotá

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El Club de IA se presenta como una propuesta de formación gratuita en Bogotá, en la que cualquier persona podrá explorar el mundo de la inteligencia artificial desde una perspectiva creativa, reflexiva y comunitaria. Esta iniciativa sitúa su actividad en el Centro Felicidad (conocido como CEFE) de Chapinero, donde el jueves 19 de noviembre de 2026, a partir de las 5:00 p. m., se llevará a cabo una sesión abierta con entrada libre, de acuerdo con la información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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La oferta invita a participar en un espacio que prioriza la experiencia participativa, permitiendo acercarse, dialogar y experimentar con diversas herramientas tecnológicas asociadas a la inteligencia artificial. Más allá de la teoría, la actividad fomenta la reflexión crítica sobre el impacto que estas tecnologías ejercen en distintos ámbitos del día a día. Desde la creación artística hasta la comunicación y el trabajo cooperativo, los asistentes podrán identificar de qué manera la inteligencia artificial empieza a transformar la vida contemporánea —un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia.

Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se trata de una oportunidad para intercambiar ideas y construir conocimiento en comunidad. El taller no solo busca introducir conceptos fundamentales de inteligencia artificial, sino también promover la experimentación colectiva y el aprendizaje abierto. Los participantes tendrán la posibilidad de compartir sus saberes, explorar nuevas posibilidades y encontrar respuestas a preguntas sobre el alcance y los límites sociales de la inteligencia artificial.

El evento está programado para realizarse en la sala LabCo, ubicada en el piso 7 del Centro Felicidad, en la dirección calle 82 #10-69, un espacio reconocido de Chapinero, al norte de la ciudad. No hay ningún costo de entrada ni requisito previo para participar, lo que garantiza accesibilidad total a cualquier persona interesada. La iniciativa se suma así a la oferta de formación y actividades culturales gratuitas en Bogotá, diseñadas para públicos diversos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se abordarán en el Club de IA en Bogotá y cómo puede participar cualquier persona?

Durante el taller se explorarán herramientas de inteligencia artificial, promoviendo la reflexión sobre sus usos y el impacto que tienen en la vida cotidiana, especialmente en áreas como la creatividad, la comunicación y el trabajo conjunto. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, cualquier persona puede participar acercándose al Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m. La entrada es libre y gratuita, sin requisitos previos.

¿Qué significa inteligencia artificial y cuál es su importancia en la actualidad?

La inteligencia artificial, o IA, hace referencia a sistemas tecnológicos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el reconocimiento de patrones o la toma de decisiones. Según el taller anunciado, estas tecnologías están transformando múltiples dimensiones de la vida moderna, desde el arte hasta la manera en que interactuamos y trabajamos en comunidad. Explorar su alcance ayuda a comprender mejor sus beneficios y desafíos sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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