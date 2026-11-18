Por: Noticiero 90 minutos

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Para quienes esperan con gran expectativa el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, es necesario conocer y prepararse con los requisitos técnicos y de almacenamiento que exige este título. De acuerdo con la información presentada por 90minutos.co, el videojuego, desarrollado para consolas de última generación, requiere que los usuarios dispongan de una PlayStation 5 en cualquiera de sus versiones (estándar, Slim o Pro) o una Xbox Series X|S. Esto implica que el juego no podrá ejecutarse en modelos anteriores como PlayStation 4 o Xbox One. Además, durante esta primera etapa de lanzamiento, no está confirmada su llegada para computador personal (PC).

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Un elemento crucial es el almacenamiento disponible en la consola. El tamaño de la descarga se acerca a los 212 GB, con una diferencia mínima entre ambas plataformas: aproximadamente 210 GB en PlayStation 5 y 212 GB en Xbox Series X|S, incluyendo los parches previos al estreno. Esta cifra implica un reto particularmente notorio en consolas con capacidad reducida, como la Xbox Series S de 512 GB, ya que el título ocupará más de la mitad del espacio útil.

Por otro lado, la instalación debe hacerse obligatoriamente en la unidad de estado sólido (SSD) interna de la consola o en tarjetas de expansión oficiales compatibles; los discos duros externos tradicionales que se conectan mediante USB no son aptos para ejecutar este videojuego. Esta restricción responde a las demandas técnicas de Grand Theft Auto 6, que exige velocidades de lectura y escritura propias de estas unidades de almacenamiento modernas.

La forma en que usted adquiere el juego también cambia en esta generación. Es indispensable haber vinculado la compra digital a su cuenta de PlayStation Network o Xbox, o bien, haber canjeado el código digital incluido en la edición física, dado que ya no se incluyen discos físicos en las cajas.

Finalmente, la conexión a internet cobra un papel fundamental: se recomienda que sea estable y rápida, preferiblemente por cable ethernet, para evitar interrupciones durante la descarga. Además, mantener el sistema operativo de la consola actualizado y habilitar las descargas automáticas en modo reposo son pasos clave para garantizar que todo esté listo antes del lanzamiento y evitar contratiempos de último momento. Según lo compartido por Rockstar Games a través de su cuenta oficial en X, la expectativa crece ante la cercanía de la llegada oficial a Vice City y más allá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto espacio de almacenamiento necesita Grand Theft Auto 6 en consolas de última generación?

Grand Theft Auto 6 demanda aproximadamente 212 GB de espacio de almacenamiento para la descarga e instalación en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, incluyendo los parches previos al lanzamiento. Este tamaño implica que consolas con menor capacidad, como la Xbox Series S de 512 GB, tendrán más de la mitad de su espacio útil ocupado solo por este juego, de acuerdo con datos de 90minutos.co.

¿Por qué Grand Theft Auto 6 no es compatible con discos duros externos USB?

El videojuego Grand Theft Auto 6 requiere ser instalado en la unidad de estado sólido (SSD) interna de la consola o en tarjetas de expansión oficiales compatibles, ya que estos dispositivos ofrecen la velocidad de lectura y escritura necesarias para cumplir con las exigencias técnicas del título. Los discos duros externos tradicionales conectados por USB no alcanzan estas velocidades, lo que impide ejecutar el juego desde estos soportes, según los requisitos explicados en 90minutos.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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