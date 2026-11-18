Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del tiempo, conocido en el ámbito científico como pronóstico meteorológico, consiste en anticipar el estado futuro de la atmósfera en un lugar y momento determinados. Esta labor requiere de la aplicación rigurosa de ciencia y tecnología, y es una herramienta vital para prever fenómenos que pueden afectar de manera directa a la sociedad. Los meteorólogos, expertos en este campo, se basan en la recopilación de información en tiempo real sobre diferentes variables, entre las que destacan la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones.

Sigue a PULZO en Discover

Para obtener estos datos, se utilizan sistemas tecnológicos avanzados como satélites, radares y estaciones meteorológicas, dispositivos que garantizan una observación precisa y constante de las condiciones atmosféricas. Posteriormente, esta información es procesada a través de modelos matemáticos que funcionan en computadoras de gran capacidad, permitiendo así generar pronósticos cada vez más certeros y detallados.

La importancia del pronóstico meteorológico resulta insustituible para la seguridad y el desarrollo de la sociedad moderna. De acuerdo con 90minutos.co, uno de los aportes más relevantes es la emisión de alertas tempranas sobre la llegada de eventos climáticos extremos tales como huracanes, tormentas, inundaciones o sequías. Estas advertencias facilitan que autoridades y ciudadanía tomen decisiones oportunas, ya sea para evacuar áreas en peligro o para adoptar medidas de prevención, lo que puede salvar millones de vidas.

Además de su impacto en la seguridad civil, la predicción del clima representa un pilar fundamental en sectores productivos clave. De acuerdo con la información consultada, la agricultura depende casi por completo de los pronósticos para organizar sus tareas esenciales como la siembra, el riego y la cosecha. Otras industrias estratégicas, tales como la aviación y la navegación marítima, diseñan sus rutas y operaciones en función del pronóstico meteorológico con el fin de mantener trayectos seguros y eficientes. También el sector energético emplea estos pronósticos para estimar la demanda eléctrica y regular la producción de energía solar y eólica.

En el día a día, este conocimiento contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, pues permite decidir sobre actividades cotidianas con información confiable. Finalmente, de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se encuentra disponible el pronóstico del clima específico para Cali, una información que los ciudadanos pueden consultar para planificar su jornada.

¿Cómo se elabora el pronóstico de clima y qué herramientas utilizan los meteorólogos?

El pronóstico de clima se elabora a partir de la recolección de información en tiempo real sobre variables atmosféricas como temperatura, humedad, presión, viento y precipitaciones. Para ello, los meteorólogos utilizan herramientas avanzadas como satélites, radares y estaciones meteorológicas. Estos datos se procesan mediante modelos matemáticos en computadoras de alto rendimiento, lo que permite predecir el estado futuro de la atmósfera con mayor precisión.

¿Por qué es tan relevante el pronóstico del clima para sectores como la agricultura y la energía?

El pronóstico del clima es fundamental para la agricultura porque permite programar con anticipación tareas como la siembra, el riego y la cosecha, minimizando riesgos por fenómenos extremos. En el área energética, los pronósticos permiten estimar la demanda eólica y solar, facilitando la gestión y regulación eficiente de la producción de electricidad basada en fuentes renovables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.