Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali se prepara para el regreso de su emblemático alumbrado navideño, que comienza este 7 de diciembre. Según lo informado por la Alcaldía de Cali, la iniciativa de este año busca no solo embellecer la ciudad, sino también fortalecer la economía local tras el impacto sufrido por el reciente terremoto. De acuerdo con lo proyectado, para 2026 se espera la presencia de más de 100 mil visitantes diarios, lo cual permitiría impulsar tanto a los trabajadores informales como a los pequeños emprendimientos que han afrontado dificultades en los últimos meses.

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El proyecto 'Alumbrado navideño 2026' fue diseñado como una apuesta colectiva para integrar a los ciudadanos, recuperar espacios públicos y reanimar las tradiciones en la temporada decembrina. Diego Hau, director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), destacó la importancia de esta propuesta tras la aprobación del presupuesto en su primer debate. Según Hau, el alumbrado navideño representa un doble propósito: por un lado, conservar tradiciones importantes en la ciudad para propios y visitantes, y por el otro, promover la reactivación económica, el turismo y el comercio, ámbitos especialmente golpeados tras el sismo.

Una de las novedades para este año será la instalación de 22 pesebres iluminados en toda la ciudad, uno por cada comuna, con el fin de acercar la celebración a los distintos sectores y territorios urbanos. Esta estrategia busca fortalecer el sentido de comunidad y mantener vivas las costumbres navideñas incluso en los barrios más afectados. David Patiño, vocero de los operadores de juegos infantiles y atracciones, señaló que se espera que el presupuesto se extienda a las comunas y corregimientos para que más familias puedan beneficiarse de las oportunidades de ingreso que ofrece la temporada.

La UAESP también ha coordinado cursos y capacitaciones destinadas a más de 600 vendedores informales, promoviendo así la formalización y el emprendimiento local durante la temporada vacacional. Las expectativas económicas estiman ingresos por cerca de 100 mil millones de pesos durante las festividades, consolidando al alumbrado como un motor de recuperación para la ciudad. Con todo listo para el 7 de diciembre, Cali se dispone a recuperar su espíritu navideño y a brindar oportunidades a quienes más lo necesitan, en una temporada marcada por la esperanza y la reconstrucción.

¿Cuándo inicia el alumbrado navideño 2026 en Cali y cuál es su impacto económico?

El alumbrado navideño 2026 en Cali inicia el 7 de diciembre, con un impacto esperado de más de 100 mil visitantes diarios. Según información de la Alcaldía y la UAESP, la temporada podría significar ingresos cercanos a 100 mil millones de pesos, impulsando la economía local y brindando oportunidades a los trabajadores informales y emprendedores.

¿En qué consisten los 22 pesebres por comunas que tendrá el alumbrado navideño de Cali?

Los 22 pesebres por comunas corresponden a una iniciativa incluida en el alumbrado navideño que busca instalar un pesebre iluminado en cada comuna de la ciudad. Esta propuesta pretende acercar la tradición a todos los sectores de Cali y fomentar la participación comunitaria, con especial enfoque en las zonas afectadas por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.