Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro realizó un llamado abierto a trabajadores, jóvenes y ciudadanos para que se movilicen el jueves 19 de noviembre en distintas plazas públicas de Colombia. Esta convocatoria surge en medio de sus constantes críticas hacia la gestión del presidente Abelardo de la Espriella. En un discurso respaldado por integrantes del Pacto Histórico presentes en las comisiones económicas del Congreso, Petro instó a la población a tomar las calles como una forma de protestar contra medidas gubernamentales que, según su análisis, ponen en riesgo el empleo, encarecen los alimentos e impactan negativamente los ingresos de los hogares, de acuerdo con su apreciación comunicada durante el evento.

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Petro subrayó que actualmente se está incrementando el precio de los alimentos, fenómeno que atribuyó a factores como la sequía, la falta de subsidios estatales y la ausencia de una política económica efectiva por parte de la administración de De la Espriella. Según sus palabras, la situación afecta particularmente a los sectores populares y vulnera la capacidad del país de garantizar el acceso a productos básicos.

El exmandatario fue enfático en sus críticas a las propuestas económicas impulsadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. A su juicio, estas iniciativas debilitarían a sectores fundamentales como la agricultura y la industria, que considera motores esenciales para la generación de empleo en Colombia. Petro resaltó que, durante su propia administración, impulsó políticas enfocadas en fortalecer la agricultura y la industria, reduciendo así la dependencia nacional de sectores extractivos. Remarcó que fortalecer estos sectores promueve la creación de más empleos y, además, permite afrontar retos como el acceso al agua potable y la autosuficiencia alimentaria.

Otra de las preocupaciones principales planteadas por Petro fue la reforma tributaria propuesta por el actual Gobierno. En sus declaraciones, indicó que esta reforma disminuiría los impuestos para las personas más acaudaladas, como banqueros y petroleros, mientras que incrementaría la carga tributaria sobre millones de trabajadores que antes no tenían la obligación de declarar renta. Esta medida, desde su perspectiva, representa una afectación directa al “gran pueblo trabajador”.

Finalmente, Petro reiteró la importancia de la movilización ciudadana para expresar desacuerdo con las políticas actuales, invitando a los colombianos a manifestarse masivamente el 19 de noviembre en todo el territorio nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los motivos para la movilización del 19 de noviembre convocada por Gustavo Petro?

La convocatoria hecha por Gustavo Petro para el 19 de noviembre busca manifestar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según el exmandatario, las reformas propuestas afectan el empleo, encarecen los alimentos y aumentan los impuestos para los trabajadores, perjudicando especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

¿Qué críticas hizo Gustavo Petro a la reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Petro afirmó que la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella disminuiría los impuestos para los sectores de mayores ingresos y principales empresas, mientras que incrementaría la tributación para millones de trabajadores, quienes antes no estaban obligados a declarar renta, lo que considera una medida injusta que perjudica al pueblo trabajador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.