Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El expresidente Gustavo Petro respondió públicamente a las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien lo señaló de ser el presunto responsable de ordenar el magnicidio ocurrido en junio de 2025. Mediante una publicación en redes sociales, Petro instruyó a su abogado, Alejandro Carranza, a presentar una denuncia por calumnia en contra de Tarazona, dejando claro que rechaza categóricamente las acusaciones levantadas en su contra.

Sigue a PULZO en Discover

La controversia surgió durante el Primer Simposio Internacional de Seguridad, organizado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde Tarazona sostuvo que la investigación sobre el asesinato de su esposo no debería centrarse únicamente en la Segunda Marquetalia, la disidencia señalada por la Fiscalía General como responsable del crimen. En sus palabras, Tarazona calificó como insuficiente la tesis de que Iván Márquez, comandante de la Segunda Marquetalia, haya ordenado el asesinato y sugirió, con base en información recibida y entregada a la Fiscalía, que la orden podría haber provenido directamente de Petro y de Nicolás Maduro. Además, afirmó que los miembros de la Segunda Marquetalia habrían participado solo en la logística y financiación, mas no como determinadores del crimen.

No es la primera vez que Tarazona expresa estas acusaciones. En una entrevista con Noticias Caracol el 14 de octubre, indicó que los fondos para perpetrar el ataque habrían salido de Venezuela y señaló que la amenaza partió del Congreso. También enfatizó que hay una línea investigativa que explora si se trató de un crimen de Estado, sustentado en elementos probatorios recogidos por la Fiscalía. En ese contexto, Tarazona compartió con la fiscal Luz Adriana Camargo que, según la información recibida, el origen de la orden podría estar en el Gobierno Nacional, hipótesis que la Fiscalía analiza.

Las declaraciones de Tarazona motivaron a la Corte Suprema de Justicia a iniciar una indagación previa, el pasado 11 de noviembre, contra los excongresistas Sandra Ramírez Lobo y Luis Alberto Albán Urbano, alias 'Marcos Calarcá', del partido Comunes. Esta decisión dio paso a pronunciamientos públicos de rechazo por parte de la bancada de Comunes, que calificó las acusaciones como una campaña de estigmatización y desinformación y reiteró su compromiso con la paz y la disposición a colaborar con las autoridades.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Fiscalía establecer claramente la cadena de mando y financiación del crimen, así como investigar el posible vínculo de Albán en el atentado, para esclarecer los hechos bajo el fuero constitucional correspondiente. Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, tras haber sobrevivido al ataque ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, donde un menor armado ejecutó el atentado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué argumentos presentó María Claudia Tarazona al señalar a Gustavo Petro por el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona argumentó que la orden para el asesinato de su esposo no provino exclusivamente de la Segunda Marquetalia, como ha sostenido la Fiscalía, sino que, según información que dice haber recibido y presentado ante la Fiscalía, la responsabilidad recaería sobre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Tarazona aseguró que la financiación habría salido de Venezuela, y que la orden se habría originado en el Congreso y el Gobierno Nacional, planteando incluso una hipótesis de crimen de Estado.

¿Cuál ha sido la respuesta de Gustavo Petro y la bancada de Comunes ante las acusaciones por el crimen de Miguel Uribe Turbay?

Gustavo Petro solicitó a su abogado denunciar por calumnia a María Claudia Tarazona, negando rotundamente los señalamientos. Por su parte, la bancada de Comunes, incluidos exsenadores y representantes mencionados por Tarazona, rechazó las acusaciones y denunció una campaña de estigmatización y desinformación en su contra, reafirmando su compromiso con el Acuerdo de Paz y su disposición a responder ante las autoridades judiciales por el caso.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.