Por: El Espectador

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Esta semana, quienes estén buscando empleo en Bogotá tendrán distintas opciones para acercarse a empresas de sectores variados y explorar más de 3.000 vacantes disponibles, según anunció la Alcaldía. Estas oportunidades se dividen entre las ofertas publicadas en la plataforma del Servicio Público de Empleo y las que se presentarán en tres ferias presenciales planeadas para los días 17 y 18 de noviembre. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, los procesos de selección están dirigidos tanto a perfiles profesionales como técnicos y operativos, abarcando áreas como tecnología, salud, logística, construcción, producción, administración, comercio y servicio al cliente.

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La primera de estas ferias presenciales será el martes 17 de noviembre en el centro comercial Outlet Factory, en la avenida Las Américas #62-84, localizado en Puente Aranda. Allí se ofertarán 600 empleos que incluyen cargos operativos, logísticos, comerciales, administrativos, de construcción, producción, mantenimiento, salud y servicio al cliente, con un horario de atención de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El miércoles 18 de noviembre, la agenda se traslada a Kennedy Central, en la carrera 78K #35-55 sur, donde se dispondrán 200 puestos enfocados en las áreas comerciales, administrativas, logísticas, salud, mercadeo, servicio al cliente y actividad física. Esta actividad se desarrollará de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía. Paralelamente, ese mismo día, en el centro comercial Unilago (carrera 15 #78-33) se realizará el JobFest Expotech Lago 2026, donde más de 20 empresas ofrecerán más de 800 vacantes dentro del sector tecnológico, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Además, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico informó que actualmente hay 1.403 vacantes publicadas en la plataforma del Servicio Público de Empleo, dirigidas a diferentes perfiles y grupos poblacionales. Estas incluyen 200 puestos para profesionales, 215 para personas sin experiencia, 365 para mayores de 50 años, 273 para personas con discapacidad, 1.012 para jóvenes entre 18 y 28 años y 1.056 para mujeres. Este tipo de clasificación no es exclusiva, lo que significa que una misma vacante puede estar disponible para más de un grupo poblacional, dependiendo del perfil de quien aplique.

Entre las profesiones y oficios requeridos se encuentran tecnólogos en radiología, ingenieros biomédicos, expertos en seguridad de la información y desarrollo de software, gerentes de inteligencia artificial y datos, médicos especialistas en salud ocupacional, fisioterapeutas, operadores logísticos, conductores y operarios de producción farmacéutica. Para quienes busquen asesoría adicional, la Unidad Móvil de Empleo estará en el centro comercial Outlet Factory hasta el sábado 21 de noviembre. Allí se brinda orientación gratuita para registrar hojas de vida, fortalecer perfiles laborales y conocer vacantes y cursos de formación.

Para consultar todas las vacantes y la oferta de cursos gratuitos, las personas interesadas pueden visitar la página de la Secretaría de Desarrollo Económico o unirse al canal de WhatsApp "Empleo en Bogotá". Más información sobre la capital también está disponible en la sección Bogotá de El Espectador.

¿Cuáles son los perfiles laborales más buscados en las ferias de empleo en Bogotá?

En las ferias de empleo programadas en Bogotá, según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se buscan tanto perfiles profesionales como técnicos y operativos. Entre los puestos más solicitados se encuentran tecnólogos en radiología, ingenieros biomédicos, especialistas en inteligencia artificial, profesionales en seguridad de la información y desarrollo de software, médicos especialistas en salud ocupacional, fisioterapeutas, operadores logísticos, conductores de bus zonal y operarios de producción farmacéutica.

¿Cómo acceder a las vacantes del Servicio Público de Empleo de Bogotá?

Para acceder a las vacantes anunciadas por el Servicio Público de Empleo en Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico sugiere ingresar a la plataforma oficial del Servicio Público de Empleo, donde están publicadas más de 1.400 vacantes para distintos perfiles y grupos poblacionales. Además, los interesados pueden acercarse a la Unidad Móvil de Empleo o consultar la página web y canal de WhatsApp de la Secretaría para recibir orientación y descubrir nuevas alternativas de formación y empleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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