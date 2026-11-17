Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia ambiental, tomó la decisión de suspender de manera temporal las operaciones de una planta de producción de concreto en la localidad de Usaquén. La medida fue adoptada con el objetivo de proteger la salud de los habitantes de la zona, debido a deficiencias en los mecanismos implementados por la empresa para controlar la dispersión de polvo en el ambiente. Así lo informó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de un comunicado oficial.

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De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la suspensión afecta diferentes procesos esenciales para la fabricación de concreto, incluyendo la manipulación y el almacenamiento de arena, grava, cemento y ceniza. Mientras la restricción se mantenga, no será posible producir ni distribuir el material desde dicha instalación. La autoridad ambiental señaló que la medida responde a la necesidad de garantizar un entorno seguro para las comunidades del área de influencia.

La decisión fue el resultado de una inspección posterior a una petición originada por una institución educativa del sector, que alertó a la Personería de Bogotá sobre posibles afectaciones a la salud de estudiantes y residentes causadas por la presencia de polvo en el aire. Tras este requerimiento, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó una inspección en la planta, encontrando pilas de materiales sin cubrir, zonas de cargue expuestas y ausencia de técnicas adecuadas para evitar que el polvo se dispersara. Además, vehículos de transporte arrastraban residuos fuera del predio y la empresa no había presentado los estudios técnicos obligatorios para demostrar que sus emisiones estaban dentro de los límites legales.

Según Yesenia Vásquez, subsecretaria de Control Ambiental de la SDA, la medida busca responder eficazmente a las demandas de la comunidad y mitigar cualquier impacto negativo en la calidad de vida de los vecinos del barrio El Redil. Para fortalecer el monitoreo, se instaló un microsensor de medición de material particulado que recolecta datos locales del aire, los cuales ayudan a encaminar futuras acciones de control.

La empresa solo podrá reanudar sus operaciones si implementa controles estrictos como cubrir los materiales, humedecer las áreas de cargue y lavado de llantas de los vehículos. Además, deberá presentar estudios y una evaluación actualizada de calidad del aire, junto con un plan de contingencia. La suspensión se levantará únicamente una vez la Secretaría constate el cumplimiento de estos requisitos y que las causas originales hayan sido superadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendida la planta de concreto en Usaquén?

La planta fue suspendida tras hallarse deficiencias en los controles para evitar la dispersión de polvo, lo cual fue evidenciado por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá durante una inspección motivada por una petición ciudadana. Entre los problemas detectados estaban la exposición de materiales al aire libre, falta de humectación del suelo y la ausencia de estudios técnicos sobre emisiones, factores que ponían en riesgo la salud y calidad del aire en las zonas aledañas.

¿Qué requisitos debe cumplir la empresa para reanudar la producción de concreto en Bogotá?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa deberá cubrir los acopios de materia prima, humedecer periódicamente zonas de manipulación y limpiar las llantas de los vehículos, además de presentar estudios técnicos actualizados sobre emisiones, un plan de contingencia y una evaluación de calidad del aire. Solo después de confirmar el cumplimiento de estas condiciones se permitirá levantar la suspensión temporal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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