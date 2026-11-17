Por: Portal Bogotá

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En la época decembrina, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha hecho un llamado enfático a la ciudadanía para celebrar la Navidad de 2026 evitando el uso de pólvora, con el fin de prevenir tragedias completamente evitables y proteger la vida de todos. De acuerdo con la Administración distrital, estos festejos deben desarrollarse bajo estrictas medidas de seguridad, impulsando acciones preventivas específicas sobre el uso de material pirotécnico. Según información oficial, el uso inadecuado de pólvora representa riesgos graves no solo para quienes la manipulan, sino también para todos los presentes, pues puede ocasionar quemaduras, amputaciones, daños auditivos e incluso traumas emocionales.

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Los voceros de la Alcaldía han insistido en que la pólvora es un material explosivo y la manipulación solo debe estar a cargo de profesionales certificados. En este sentido, la recomendación principal es que los adultos se abstengan de comprar, usar o transportar estos artefactos, en especial si han consumido bebidas embriagantes, ya que esto aumenta significativamente el peligro de accidentes fatales.

En caso de presentarse un accidente con pólvora, la Secretaría Distrital de Salud ha difundido una serie de recomendaciones para evitar complicaciones médicas. Entre los principales consejos está no aplicar cremas, ungüentos ni remedios caseros, como sábila, aceites o café, sobre quemaduras o laceraciones, pues estos productos contaminan las heridas y dificultan la correcta cicatrización. Tampoco es aconsejable utilizar algodón, esparadrapo o microporo; en su lugar, debe cubrirse la lesión con un paño limpio o una gasa húmeda. Es fundamental no reventar las ampollas resultantes de las quemaduras ni ingerir líquidos si se trata de quemaduras profundas o de tercer grado. Incluso las lesiones que pueden parecer leves tienen un alto riesgo de infectarse si no son tratadas por personal de salud calificado.

La Administración de Bogotá subraya que evitar la pólvora es la mejor manera de reducir riesgos y garantizar celebraciones tranquilas y seguras en esta temporada navideña. Este mensaje busca crear conciencia, invitando a las familias a prevenir accidentes y proteger la integridad de todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante evitar el uso de pólvora en la Navidad 2026 en Bogotá?

Evitar la pólvora es clave porque previene accidentes graves como quemaduras, amputaciones, daños auditivos y traumas emocionales, según la información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. También protege a quienes están alrededor de los artefactos y contribuye a unas festividades más seguras, como enfatiza la Administración distrital.

¿Qué no se debe hacer en caso de quemaduras por pólvora, según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá?

No debe aplicar remedios caseros como cremas, aceites, sábila o café, ni usar algodón, microproro o esparadrapo sobre la quemadura. La recomendación es cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada y acudir siempre a personal médico calificado, ya que, aun si la herida es aparentemente leve, puede complicarse si no se maneja correctamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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