Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una temporada navideña diferente, en la que las comunidades, los artistas locales y los barrios serán el centro de la celebración. “Navidad es Cultura 2026” es la gran apuesta de la alcaldía mayor de Bogotá, junto a las alcaldías locales de La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito y Usaquén, en coordinación con la secretaría de cultura, recreación y deporte y la Asociación Nacional de la Artes (ANA). Esta celebración, que se desarrollará entre el 7 y el 23 de diciembre, busca transformar los espacios cotidianos en escenarios para el arte, el disfrute y el encuentro, sumando la participación de agrupaciones y organizaciones culturales a una agenda que incluye más de 800 actividades gratuitas, de acuerdo con la información disponible en el portal oficial www.bogota.gov.co.

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La convocatoria artística “Érase una vez la imaginación” invita a colectivos y artistas a ser parte de esta fiesta cultural, con tres invitaciones principales. La primera, “Noches Mágicas”, seleccionará 31 propuestas de música y artes escénicas —como teatro, títeres, magia, danza y circo— para presentaciones en las cuatro localidades mencionadas. Quienes resulten elegidos recibirán reconocimientos económicos de entre $2.500.000 y $7.500.000, y el plazo para inscribirse vence el 23 de noviembre. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la intención es acercar el arte a niñas, niños y familias en sus propios contextos barriales.

En segundo lugar, el “Gran Desfile Inaugural de Navidad – Macondo” se realizará el 7 de diciembre, inspirado en el universo de Gabriel García Márquez. En este desfile serán seleccionadas 13 propuestas de comparsas, bandas músico-marciales y batucadas, cada una con un reconocimiento económico de $20.000.000. El plazo de inscripción concluye el 20 de noviembre.

Finalmente, “Santa Fe Actúa y Tunjuelito Actúa” seleccionará nueve propuestas para intervenciones artísticas sobre cultura ciudadana en el espacio público. Se entregarán premios económicos de $50 millones para seis grupos en Santa Fe y $35 millones para tres grupos en Tunjuelito, sumando un reconocimiento total de $405 millones. El plazo para postularse es hasta el 25 de noviembre. Los detalles y requisitos de participación se encuentran en la web de la Asociación Nacional de la Artes (ANA).

Estas tres invitaciones se suman a dos convocatorias anteriores enfocadas en grandes producciones musicales y escénicas para escenarios emblemáticos de Bogotá y la selección de 137 artistas de diversas disciplinas. Con esta programación, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte fortalece los procesos culturales originados en los barrios y asegura que la Navidad sea un encuentro de arte y comunidad, no solo en grandes escenarios sino también en las calles y parques donde los ciudadanos se reconocen y participan activamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consisten las convocatorias artísticas de Navidad es Cultura 2026 en Bogotá?

Las convocatorias artísticas de “Navidad es Cultura 2026” en Bogotá buscan sumar propuestas locales de música, teatro, danza, circo y expresiones ciudadanas a la programación navideña entre el 7 y el 23 de diciembre. Se destinan reconocimientos económicos a agrupaciones que participen en presentaciones artísticas barriales, el desfile inaugural y acciones culturales en espacio público, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Cuándo son las fechas límite para postularse a las convocatorias de Navidad es Cultura 2026?

Las fechas límite varían según la convocatoria: “Noches Mágicas” cierra inscripciones el 23 de noviembre; el “Gran Desfile Inaugural de Navidad – Macondo”, el 20 de noviembre; y “Santa Fe Actúa y Tunjuelito Actúa”, el 25 de noviembre. Las postulaciones deben realizarse en la web de la Asociación Nacional de la Artes (ANA).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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