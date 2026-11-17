Por: El Espectador

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Con la reciente puesta en marcha de un moderno tanque de almacenamiento, habitantes de la parte alta de San Cristóbal, en Bogotá, ven fortalecida su reserva de agua potable. Este proyecto, desarrollado por la Empresa de Acueducto de Bogotá, añade 1.650 metros cúbicos a la capacidad del sistema, lo que mejora significativamente el abastecimiento para 26 barrios del suroriente de la ciudad, como lo explicó Natasha Avendaño, gerente de la entidad, en declaraciones recogidas por El Espectador.

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La obra está ubicada en los cerros surorientales y eleva la capacidad total de almacenamiento de 2.500 a 4.150 metros cúbicos. Esta expansión tiene como principal objetivo asegurar una mejor distribución del agua, beneficiando directamente a cerca de 50.000 personas de la zona. De acuerdo con Avendaño, las características geográficas de San Cristóbal hacen que la capacidad de almacenamiento sea fundamental para lograr que el suministro sea continuo y estable, dadas las dificultades que representa distribuir el recurso en este sector de Bogotá.

La inversión para la construcción de la infraestructura alcanzó los 9.400 millones de pesos colombianos e incluyó la edificación de un tanque en concreto reforzado. Además del tanque principal, se instalaron nuevas tuberías y redes para facilitar tanto la alimentación como el control de llenado y la distribución eficiente del agua potable.

Según el Acueducto de Bogotá, la nueva infraestructura impacta de manera directa a barrios de la UPZ 050 de San Cristóbal. Entre los sectores favorecidos se cuentan Altamira, Altos del Zipa, Los Alpes, Nueva Delhi, Santa Rita Suroriental y Yomasa, entre otros mencionados en la lista divulgada oficialmente. El aumento en la capacidad permitirá mejorar las condiciones de presión del agua y brindará mayor continuidad en el servicio para estos habitantes.

No obstante, la empresa aclara que si bien la operación del nuevo tanque amplía la reserva de agua disponible, este avance no elimina de inmediato la posibilidad de dificultades puntuales en el suministro que puedan experimentar los residentes de los barrios beneficiados, especialmente en contextos de alta demanda o eventualidades técnicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de San Cristóbal se benefician con el nuevo tanque de agua?

El nuevo tanque de almacenamiento de agua beneficia directamente a habitantes de 26 barrios ubicados en la UPZ 050 de San Cristóbal. Entre los barrios mencionados por el Acueducto de Bogotá se encuentran Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Arrayanes V, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), La Belleza, La Gloria Oriental, Las Gaviotas, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, San José Suroriental, San Rafael Usme, Santa Rita Suroriental, Tibaque, Villabel y Yomasa.

¿Por qué es importante la capacidad de almacenamiento de agua en San Cristóbal?

La mayor capacidad de almacenamiento en San Cristóbal resulta esencial por las condiciones geográficas del sector, que dificultan la distribución eficiente del recurso. De acuerdo con el Acueducto de Bogotá, aumentar la reserva de agua permite mejorar la presión y asegurar mayor continuidad en el servicio, brindando una respuesta más robusta ante posibles fluctuaciones en la demanda o desafíos técnicos en los 26 barrios beneficiados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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