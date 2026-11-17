Por: El Espectador

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Durante esta semana, Bogotá será escenario de diversas movilizaciones sociales que se llevarán a cabo entre el martes 17 y el domingo 22 de noviembre. La ciudad acogerá plantones, marchas y actividades culturales en sectores clave como Santa Fe, La Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Fontibón, Usaquén y Usme, entre otros puntos. De acuerdo con la información divulgada, la programación incluye eventos convocados tanto a nivel local como nacional, en los que participarán sindicatos, centrales obreras y sectores de oposición.

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El jueves 19 de noviembre destaca como la jornada central de la semana debido al Paro Nacional, una convocatoria liderada por diferentes sectores organizados. Está programada una marcha masiva que partirá desde el Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, y llegará hasta la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad. Paralelamente, se desarrollarán otros actos simbólicos y movilizaciones como una vigilia frente a la Embajada de Israel y la actividad ‘El Paro al Barrio’ en el Park Way (Teusaquillo), además de encuentros culturales centrados en la memoria de Eduardo Loffsner Torres en la Universidad Pedagógica Nacional.

El inicio de las movilizaciones será el martes 17 de noviembre, con el evento 'Vamos al Paro Nacional' en la estación Las Aguas de TransMilenio, ubicada en Santa Fe. Para el miércoles 18, están agendadas un plantón en el salón Comuneros del Concejo de Bogotá, bajo el lema ‘El antisionismo no es antisemitismo’, y una jornada cultural en la Universidad Pedagógica Nacional. El viernes 20, las actividades incluyen una nueva conmemoración en memoria de Eduardo Loffsner Torres y un encuentro dirigido a mujeres en Fontibón bajo el lema ‘¡Las mujeres nos movilizamos seguras por Fontibón!’.

Finalmente, el domingo 22 tendrá lugar la ‘Gran marcha nacional contra la impunidad’, con puntos de inicio en el Club El Nogal y en la Dirección de Sanidad del Ejército, ambos en la carrera Séptima, así como un recorrido que concluye en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También se realizarán el encuentro cultural ‘Bordadoras de futuros’ en el Parque de los Hippies y el festival ‘¡Dilan Cruz Vive, la Lucha Sigue!’ en Santa Fe. Según El Espectador, quienes transiten por estas zonas deben prever posibles afectaciones en la movilidad y alteraciones en algunas rutas de TransMilenio durante estas fechas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué marchas y plantones están programados para noviembre en Bogotá?

Durante la semana del 17 al 22 de noviembre, Bogotá acogerá marchas como la del Paro Nacional que irá del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, plantones como ‘El antisionismo no es antisemitismo’ en el salón Comuneros del Concejo de Bogotá y movilizaciones como la ‘Gran marcha nacional contra la impunidad’. También hay encuentros culturales y actividades de memoria en diferentes puntos de la ciudad.

¿Qué sectores de Bogotá se verán afectados por las movilizaciones sociales esta semana?

Las movilizaciones previstas para noviembre tendrán lugar en zonas como Santa Fe, La Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Fontibón, Usaquén y Usme. Estas actividades pueden impactar la movilidad y provocar ajustes en el sistema TransMilenio, por lo que se recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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