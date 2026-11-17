Por: Portal Bogotá

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En un operativo que destaca la rápida acción de las autoridades en Bogotá, el Gaula de la Policía rescató recientemente a un ciudadano que había sido secuestrado en la zona T, un sector reconocido por ser uno de los epicentros de la vida nocturna en la capital. Según la información suministrada en el reporte, tras salir de uno de los establecimientos de dicha zona junto a varias personas, el hombre fue llevado en primera instancia a un motel de Teusaquillo. Allí, sus captores lo obligaron a comunicarse con sus familiares, exigiendo hasta 30 millones de pesos para garantizar su liberación.

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La decisión de la pareja sentimental del hombre, de 57 años, resultó fundamental para el desenlace: en lugar de seguir las instrucciones de los secuestradores o dejarse intimidar por las llamadas, optó por acudir directamente a la Línea 165 del Gaula de la Policía, un canal habilitado especialmente para atender casos de secuestro y extorsión. Así, comenzó una investigación en la que fue esencial la geolocalización de un teléfono celular, permitiendo a las autoridades rastrear la ubicación exacta de la víctima en una vivienda del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy.

Una vez en el sitio, las autoridades lograron escuchar los gritos de auxilio provenientes del interior del inmueble. Al ingresar, hallaron al ciudadano afectado junto a una cama y bajo los efectos de una sustancia tóxica. El operativo permitió la captura de dos personas, una de ellas mujer y sospechosa de haber acompañado al ciudadano desde la zona T, junto con la aprehensión de un menor de edad. Durante el procedimiento, se incautaron cinco teléfonos celulares y un frasco de clonazepam, medicamento que, de acuerdo con el reporte, habría sido utilizado para reducir la voluntad del comerciante.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recuerda que la Línea 165 del Gaula de la Policía está disponible las 24 horas para atender este tipo de denuncias. Además, la ciudadanía es exhortada a reportar inmediatamente cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la denuncia se mantiene como instrumento clave en la lucha contra el crimen en Bogotá, de acuerdo con la información publicada por el portal oficial bogota.gov.co.

¿Cómo fue rescatado el ciudadano secuestrado en la zona T de Bogotá?

El ciudadano fue rescatado tras una investigación iniciada por el Gaula de la Policía, luego de que su pareja sentimental informara lo sucedido a la Línea 165. Gracias a la geolocalización de un celular, las autoridades ubicaron a la víctima en el barrio El Amparo, donde ingresaron a una vivienda tras escuchar gritos de auxilio y lograron rescatarlo bajo los efectos de una sustancia tóxica.

¿Qué es el clonazepam y por qué fue usado durante el secuestro en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada, el clonazepam es una sustancia utilizada para doblegar la voluntad de la víctima. Durante el operativo de rescate, la Policía encontró un frasco de este medicamento, indicando que habría sido empleado por los secuestradores para mantener al comerciante bajo control.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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