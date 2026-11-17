Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene una ofensiva decidida contra los delitos de alto impacto y el crimen organizado, ejecutando operativos a través de la Seccional de Investigación Criminal y las patrullas de vigilancia de la Policía de Bogotá. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, durante la última semana, las autoridades capturaron a 28 personas vinculadas a graves delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Estas acciones hacen parte del trabajo permanente para desarticular estructuras criminales y reducir los factores que afectan la seguridad de la ciudadanía.

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En total, se realizaron 36 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Antonio Nariño, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Los Mártires, Suba, Bosa y Kennedy. Estos operativos permitieron atacar de forma directa las redes delincuenciales. Como resultado, se incautaron 20 armas de fuego, más de 36 kilos de estupefacientes, 66 celulares, dos computadores, munición y una granada, según lo reportado oficialmente.

Uno de los principales hechos se presentó en la localidad de Bosa, donde, en colaboración con la Policía de Soacha, fueron capturadas cuatro personas en la frontera entre estos territorios. Entre ellos estaba alias ‘La Murga’, presunta cabecilla criminal que ya había sido detenida en 2023 y que está vinculada a una investigación por homicidio, tortura y desaparición forzada. De acuerdo con las autoridades, esta estructura utilizaba una vivienda, conocida como la ‘Casa del Terror’, como escenario para cometer homicidios selectivos y actividades de almacenamiento y dosificación de drogas.

Dentro del marco del Plan Cazador, también fue capturado alias ‘Chema’ o ‘Morro’ en el barrio La Campiña. Esta captura se logró gracias a una orden judicial y a labores de inteligencia; el sujeto sería integrante del Clan del Golfo y manejaba actividades criminales con influencia en los departamentos de Sucre y Córdoba, además de contar con ocho anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, hurto calificado y amenazas.

En la localidad de Rafael Uribe Uribe, las autoridades capturaron a dos hombres por receptación, quienes tenían en su poder cuatro motocicletas robadas, hurtadas en noviembre y avaluadas en unos 70 millones de pesos. Los delincuentes identificaban a las víctimas en redes sociales, las citaban bajo engaño y luego extorsionaban a cambio de devolver los vehículos.

Por último, en los barrios Santa Fe, San Victorino y La Alameda, se realizó la incautación de 63 celulares, de los cuales 15 tenían reporte de hurto. Los comercios donde se decomisaron estos equipos funcionaban para la compra y venta de dispositivos móviles, afectando así a las finanzas criminales en más de 10 millones de pesos, según reportó la Alcaldía de Bogotá.

Las autoridades insisten en la importancia de realizar denuncias ante la Línea de Emergencias 123, ya que esta colaboración ciudadana resulta fundamental para continuar enfrentando el crimen y lograr que Bogotá sea una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados de los operativos recientes contra el crimen en Bogotá?

De acuerdo con informes oficiales, durante la última semana se capturaron 28 personas presuntamente relacionadas con delitos graves, se realizaron 36 allanamientos en distintas localidades y se incautaron armas de fuego, estupefacientes, teléfonos móviles y otros elementos utilizados por estructuras criminales en Bogotá.

¿Qué es el delito de receptación y cómo operan las bandas dedicadas a este crimen en Bogotá?

El delito de receptación consiste en adquirir, ocultar o comercializar bienes que son producto de un robo, como sucedió en el caso de las motocicletas recuperadas en la localidad de Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con la investigación, las bandas localizan sus víctimas a través de publicaciones en redes sociales y luego las extorsionan para la devolución de los vehículos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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