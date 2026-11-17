Por: Portal Bogotá

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En el marco del trabajo por la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos, el 28 de octubre de 2026 se celebró el Segundo Encuentro de Entidades Cuotapartistas 2026. De acuerdo con la información publicada en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este evento coincidió con la presentación del libro digital conmemorativo ‘Historias que garantizan derechos: 20 años del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones’ (FONCEP), en el que se recopilan dos décadas de labor institucional orientada al cumplimiento y defensa de los derechos pensionales de la ciudadanía.

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Durante el encuentro, se establecieron compromisos de pago superiores a 12.066 millones de pesos. Estos acuerdos representan un paso importante en la gestión y recuperación de recursos públicos, fundamentales para la sostenibilidad del sistema pensional. La jornada reunió a representantes de importantes entidades nacionales como Colpensiones, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Defensa Nacional y el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Según lo informado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, las mesas técnicas instaladas permitieron abordar temas como el estado actual de la cartera, la conciliación de saldos entre las partes, la resolución de dudas específicas y la definición de estrategias para continuar con la normalización de las obligaciones pensionales pendientes.

Entre los logros alcanzados se destaca la revisión puntual de las obligaciones correspondientes a pensionados de Colpensiones, la exploración de alternativas de pago para la Gobernación de Cundinamarca —utilizando recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales— y la programación de próximas mesas de conciliación entre las entidades participantes. Se confirmó, además, un pago realizado previamente por parte del Ministerio de Defensa Nacional, por un total de 470.752.606,52 pesos, producto de acciones encaminadas a normalizar compromisos antes del encuentro.

No obstante, las cifras pactadas durante la jornada aún deben superar procesos de validación, formalización y seguimiento institucional. Así lo aclara la información oficial, que advierte que estos montos no equivalen de inmediato a recursos ingesados efectivamente a las arcas públicas, sino que representan acuerdos bajo supervisión y verificación constante. El objetivo final es reafirmar el compromiso interinstitucional para mejorar la gestión, depuración y recuperación de los recursos públicos destinados a las obligaciones pensionales en Bogotá y la región.

El Segundo Encuentro de Entidades Cuotapartistas se convierte así en un escenario clave, no solo para celebrar dos décadas de historia del FONCEP, sino para fortalecer la coordinación entre entidades y garantizar la protección de los derechos adquiridos por los ciudadanos mediante una gestión pensional responsable.

¿Cuáles fueron los principales acuerdos logrados en el Segundo Encuentro de Entidades Cuotapartistas 2026?

En el evento se alcanzaron acuerdos de pago superiores a 12.066 millones de pesos, destinados a normalizar obligaciones pensionales entre entidades como la Gobernación de Cundinamarca, Colpensiones y el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Además, el Ministerio de Defensa Nacional ratificó un pago previo de 470.752.606,52 pesos, todo esto en el contexto de mesas técnicas que permitieron revisar y conciliar saldos, depurar información y establecer próximas acciones para la recuperación de recursos públicos.

¿Qué es FONCEP y cuál ha sido su rol en la garantía de derechos pensionales durante 20 años?

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) es una entidad encargada de administrar y gestionar las obligaciones pensionales para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos en Bogotá. Durante dos décadas, según la información oficial, FONCEP ha sido clave en la recuperación eficiente de recursos públicos, la depuración de procesos históricos y la coordinación interinstitucional, con el propósito de asegurar los derechos adquiridos por los pensionados y avanzar en la transparencia de la gestión pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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