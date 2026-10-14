La movilidad en Bogotá afronta una jornada de alta tensión este miércoles 14 de octubre debido a la convergencia de múltiples marchas, movilizaciones sindicales y concentraciones estudiantiles que impactarán los principales corredores viales y la operación del sistema Transmilenio. Las autoridades distritales mantienen activos los puestos de mando unificado para monitorear el desarrollo de las protestas convocadas por el magisterio, centrales obreras y sectores universitarios.

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El primer gran punto de quiebre en el tráfico capitalino se concentra desde las 10:00 a. m. en el tradicional Parque Nacional, ubicado en la localidad de Santa Fe. En este punto, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) encabeza la protesta bajo la consigna de que el magisterio distrital para y se moviliza en defensa de sus reivindicaciones laborales y prestacionales, generando bloqueos inminentes sobre la carrera Séptima y la calle 36.

A esta movilización se suma la maquinaria de agremiaciones nacionales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la CTC, la CGT, el CDP, Fecode, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, cuyas jornadas preparatorias de paro contemplan concentraciones y desplazamientos cuyos horarios y rutas específicas se van confirmando conforme avanzan las horas de la mañana.

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El mapa de afectaciones se extiende hacia el sur y occidente de la ciudad. Estudiantes universitarios anunciaron una movilización que tiene como punto de partida las instalaciones de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, también en la localidad de Santa Fe, operando bajo la bandera de defensa de los derechos académicos y presupuestales. Asimismo, la localidad de Usme se suma al mapa de protestas con concentraciones locales que históricamente generan traumatismos severos en la Troncal Caracas y la movilidad de salida hacia el sur del país.

En paralelo a las alteraciones viales por las protestas sociales, la capital opera bajo las restricciones habituales del pico y placa para vehículos particulares, complicando aún más los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos. Las directivas de TransMilenio recomendaron a los usuarios planificar sus viajes con antelación, consultar los canales oficiales ante posibles desvíos operacionales en troncales y zonales, y evitar los sectores críticos donde las marchas avancen hacia el centro de la ciudad.

¿Cómo están las vías en Bogotá?

6:52 a.m 2026-10-14T06:52:41-05:00 ID: qcpxk Movilidad da primer reporte de las vías 🛣️ 🚗🛵¡Sal de casa o del trabajo bien informado! #AEstaHora [6:30 a.m.] te compartimos el reporte de movilidad de la mañana con el estado de los principales corredores viales y las novedades más importantes en las vías de la ciudad. Recuerda que para hoy hay manifestaciones programadas, planea tu ruta con tiempo. — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) October 14, 2026

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