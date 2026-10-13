Los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá podrán asistir a clases con normalidad este miércoles 14 de octubre, pese a las manifestaciones convocadas para esa jornada. Así lo informó la Secretaría de Educación del Distrito, que anunció que la prestación del servicio educativo se mantendrá durante el día.

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(Vea también: Movilizaciones en Bogotá: horarios, recorridos y recomendaciones para el 14 de octubre de 2026)

La entidad explicó que cada institución deberá organizar sus actividades de acuerdo con sus condiciones particulares. Por eso, recomendó a las familias estar pendientes de los canales de comunicación de los colegios, pues los rectores y rectoras serán los encargados de informar oportunamente cualquier novedad relacionada con la jornada escolar.

El anuncio se conoce ante las movilizaciones previstas para este miércoles en distintas ciudades del país, convocadas por sectores de la oposición.

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Este es el anuncio:

#SEDinforma 🏫 | Este miércoles 14 de octubre, las clases en los colegios públicos de @Bogota se desarrollarán con normalidad. Las y los rectores organizarán las jornadas escolares según las condiciones de cada institución y comunicarán oportunamente cualquier novedad a las familias. Consulta más información aquí 👇🏼 — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) October 13, 2026

¿Habrá clases en los colegios públicos de Bogotá este miércoles 14 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, la orientación general es mantener la normalidad académica en los colegios oficiales de la capital. Esto significa que, según el anuncio distrital, los estudiantes podrán acudir a sus instituciones y continuar con las actividades previstas.

Sin embargo, la entidad señaló que cada colegio deberá organizar su jornada según sus circunstancias particulares. En consecuencia, las familias deberán consultar los avisos de los establecimientos educativos para conocer cualquier modificación que pueda presentarse.

La recomendación es verificar los mensajes enviados por los rectores, las coordinaciones académicas y los canales institucionales antes de desplazarse hacia los colegios.

De esta manera, el Distrito busca garantizar la continuidad de las actividades académicas y proteger el tiempo escolar de niñas, niños y jóvenes durante una jornada en la que se esperan movilizaciones.

Secretaría de Educación pide a docentes participar en marchas fuera de su horario laboral

La Secretaría de Educación también se pronunció sobre la participación de los docentes en las manifestaciones. La entidad pidió a quienes tengan previsto asistir a las movilizaciones que lo hagan en contrajornada, con el propósito de evitar interrupciones en las actividades académicas.

“En este sentido, insta a las y los docentes que vayan a participar en las manifestaciones a hacerlo en contrajornada para no afectar la normalidad académica”, señaló la entidad en su comunicado.

La orientación busca que la participación de los profesores en las protestas no interfiera con el desarrollo de las clases ni con las actividades previstas para los estudiantes.

Distrito recuerda el derecho a la protesta y la importancia de la educación

La Secretaría de Educación manifestó que reconoce y respeta el derecho constitucional a la protesta. No obstante, subrayó la importancia de garantizar el acceso a la educación y preservar el tiempo destinado a la formación de los menores de edad.

“La Secretaría de Educación reitera su respeto al derecho a la protesta y reafirma la importancia de priorizar el derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y jóvenes, y el respeto por el tiempo escolar”, concluyó el comunicado.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.