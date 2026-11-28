Un hombre quedó registrado en cámaras de seguridad cuando intentaba ingresar a una vivienda del barrio Moralba, en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. El sujeto habría utilizado una llave maestra para manipular la cerradura de la puerta, pero tuvo que escapar luego de que una mujer que estaba dentro del inmueble descubriera lo que ocurría y pidiera ayuda.

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Las imágenes, divulgadas por Citytv, muestran que el episodio ocurrió el martes 24 de noviembre, cerca de las 12:35 del mediodía. En la grabación se observa al sospechoso sacar un objeto de uno de sus bolsillos y acercarse a una puerta blanca para intentar abrirla. Durante varios segundos permanece frente al acceso mientras manipula la cerradura.

El hombre no consiguió entrar de inmediato. Primero intentó introducir la herramienta mientras estaba de pie y después se agachó para continuar forzando el mecanismo. Finalmente, logró abrir la puerta e ingresar a la vivienda. Frente al inmueble permanecía estacionado un automóvil azul en el que, según el reporte del noticiero, se habría movilizado el individuo.

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Sin embargo, la presencia de una mujer dentro de la casa frustró el intento. Al darse cuenta de lo que sucedía, comenzó a gritar desesperadamente y pidió ayuda por teléfono. La reacción hizo que el sospechoso saliera corriendo del inmueble sin alcanzar a llevarse ningún objeto y escapara en el vehículo que estaba estacionado afuera.

Minutos después llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá para atender la situación. De acuerdo con el reporte televisivo, la institución aseguró que mantiene recorridos de vigilancia en el sector. No obstante, habitantes de Moralba manifestaron su preocupación porque, según dijeron, este tipo de situaciones ya se habían presentado anteriormente.

Los vecinos señalaron que los delincuentes suelen aprovechar los momentos en que las calles están solas para intentar ingresar a las viviendas. Incluso, aseguraron que en ocasiones anteriores algunos ladrones sí consiguieron entrar a inmuebles y sacar objetos de valor. Entretanto, las autoridades ya tienen las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar el automóvil utilizado por el sospechoso y avanzar en su búsqueda.

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