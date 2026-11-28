Por: Portal Bogotá

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En un gesto de reconocimiento hacia la labor y el compromiso del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la futura estación de la calle 19, ubicada en la troncal de la avenida 68 de TransMilenio, llevará el nombre de Bomberos de Bogotá. Así lo anunció el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que conmemora la dedicación de los hombres y mujeres que, día a día, trabajan por la seguridad y el bienestar de la ciudad, según información compartida por fuentes oficiales de Bogotá.

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La entidad TransMilenio realizó un acto conmemorativo en el que se hizo la entrega simbólica del tótem —estructura ubicada en cada estación del sistema— que identifica la nueva parada con el nombre de los bomberos. Este gesto no solo distingue al Cuerpo Oficial de Bomberos, sino que resalta la misión incansable de proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la capital. La cuenta oficial de los Bomberos de Bogotá en la red social X (antes Twitter) enfatizó la importancia de ser "padrinos" de la estación, lo que representa también un compromiso adicional: velar por el cuidado y el sentido de pertenencia en los espacios públicos compartidos por la ciudadanía.

La publicación citada por Bomberos de Bogotá en la mencionada red social destaca la motivación detrás de este homenaje, afirmando que es un reconocimiento que "llena de orgullo" a quienes forman parte de la entidad y refuerza la vocación de servicio con la que actúan cuando la ciudad los necesita. El acto se convierte, además, en un recordatorio del rol esencial que cumplen los bomberos en la sociedad, siendo los primeros en responder a emergencias y en proteger tanto a las personas como a los recursos naturales y culturales que forman parte del entorno urbano.

Este homenaje simboliza el aprecio de la ciudad hacia uno de sus cuerpos de servicio más antiguos y valorados. Cabe señalar que, según la información de la alcaldía, la entrega simbólica del tótem y la denominación de la estación se inscriben dentro de la estrategia ciudadana de fortalecer la identidad y destacar el papel de quienes cuidan día a día de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la estación de TransMilenio se llamará Bomberos de Bogotá?

La futura estación de la calle 19 de la troncal de la avenida 68 de TransMilenio recibirá el nombre de Bomberos de Bogotá como un homenaje al compromiso, vocación y entrega del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, según la información oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta decisión busca reconocer la labor de los bomberos en la protección de la vida, el ambiente y el patrimonio de la capital.

¿Qué simboliza la entrega del tótem con el nombre Bomberos de Bogotá en TransMilenio?

La entrega simbólica del tótem que identifica la nueva estación como Bomberos de Bogotá representa un reconocimiento a la dedicación diaria del cuerpo de bomberos. Además, manifiesta el compromiso ciudadano de cuidar y promover el sentido de pertenencia en los espacios públicos de Bogotá, enfatizando el rol fundamental de quienes resguardan la seguridad en el entorno urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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