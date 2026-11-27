Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) presentó a su nuevo equipo de Gestores de Integridad, un grupo conformado por servidores y servidoras públicos que asumen el compromiso de fomentar una cultura ética dentro de la entidad. Según la información de la SDHT, la conformación de este equipo responde a la necesidad de fortalecer las buenas prácticas en el ejercicio de la función pública, promoviendo que la integridad sea un valor transversal en todas las áreas de la organización.

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De acuerdo con la Secretaría del Hábitat, estos Gestores de Integridad pertenecen a diferentes dependencias internas, lo cual garantiza una representación amplia dentro de la entidad. El objetivo de su labor consiste en fortalecer una cultura organizacional basada en la integridad, con el fin de que esta cualidad se refleje en la cotidianidad del trabajo público y en la relación de la entidad con la ciudadanía.

Entre las principales funciones de los Gestores de Integridad está liderar acciones de sensibilización y motivación en toda la organización. Se espera que, a través de su ejemplo y gestión, valores fundamentales como la honestidad, el respeto, la justicia, la diligencia, el compromiso y el trabajo en equipo se vean reflejados en cada una de las decisiones y acciones diarias que toma la SDHT. De esta manera, la entidad busca lograr que estos principios orienten el desarrollo de políticas públicas y la atención a la comunidad.

El trabajo de los Gestores contará con el acompañamiento de la Dirección Administrativa, especialmente mediante la unidad de Gestión del Talento Humano, que proveerá el apoyo necesario para coordinar las labores y procesos que se deben adelantar. Según la Resolución No. 1723 del 20 de noviembre de 2026, esta iniciativa se mantendrá activa hasta el año 2027, asegurando la consolidación de una cultura ética en el interior de la Secretaría del Hábitat.

De este modo, la SDHT apuesta por fortalecer los principios éticos en su accionar institucional, avanzando en la construcción de un servicio público transparente y responsable, con el respaldo normativo y organizacional que sustenta esta estrategia.

¿Cuál es la función de los Gestores de Integridad en la Secretaría Distrital del Hábitat?

Los Gestores de Integridad tienen la función de fomentar valores como la honestidad, el respeto y la justicia al interior de la Secretaría Distrital del Hábitat, liderando acciones de sensibilización y motivación para que estos principios se conviertan en la base de la cultura organizacional y en la relación con la ciudadanía, de acuerdo con la información oficial de la SDHT.

¿Qué establece la Resolución No. 1723 del 20 de noviembre de 2026 para los Gestores de Integridad?

La Resolución No. 1723 del 20 de noviembre de 2026 establece que los Gestores de Integridad desarrollarán su labor hasta 2027 y contarán con el acompañamiento de la Dirección Administrativa, a través del proceso de Gestión del Talento Humano, según informó la Secretaría Distrital del Hábitat.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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