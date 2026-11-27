Por: Portal Bogotá

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El parque de los Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero, ha sido objeto de varias transformaciones dirigidas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de su administración. En una de las más recientes intervenciones, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) llevó a cabo una renaturalización sembrando 175 plantas de vincas y bellas a las once, destacadas por sus flores moradas y rosadas. Esta medida no solo busca embellecer el espacio, sino también atraer polinizadores, promoviendo la biodiversidad en el entorno urbano, según información confirmada por el JBB.

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No es la primera vez que el JBB interviene el parque con acciones de siembra. En oportunidades anteriores, la entidad plantó nueve árboles y arbustos, sin embargo, la mayoría de estos no logró sobrevivir debido a prácticas inadecuadas por parte de algunos usuarios, como el exceso de orina, la acumulación de residuos y actos vandálicos. De acuerdo con Germán Darío Álvarez, subdirector técnico operativo del JBB, estas situaciones obligan a realizar constantes replantes —es decir, reposición de arbolado afectado— aunque una parte importante de las especies sembradas no prospera por los "impactos antrópicos", término que hace referencia a las consecuencias de las actividades humanas sobre el medio ambiente.

En este contexto, en mayo de 2026 el JBB y la Alcaldía Local de Chapinero reunieron a varios colectivos comunitarios del sector en una mesa de trabajo. El objetivo primordial era consolidar una estrategia sostenible que permitiera a la comunidad gestionar recursos e instalar cerramientos alrededor de las áreas donde se encuentran plantas jóvenes, mejorando así su protección. Según Yenny Rosas, coordinadora del equipo social de la Subdirección Técnica Operativa del JBB, la iniciativa pretendía que los habitantes se comprometieran activamente con el cuidado de los nuevos ejemplares, gestionando materiales y ejecutando la instalación de barreras protectoras antes de que llegaran las siguientes fases de renovación vegetal.

En una de las primeras acciones, los colectivos adquirieron madera y otros insumos, instalando el primer cerramiento de color verde azulado en un área de 10,24 metros cuadrados. 'Bosques de la memoria', con apoyo de expertos del JBB, lideró la puesta en marcha de este trabajo. Luis Ernesto Niño, vecino y miembro de la mesa comunitaria de participación, expresó su satisfacción con la intervención, aunque reconoció el reto que representa lograr que todos los visitantes colaboren en el cuidado y respeto de las nuevas coberturas vegetales.

Estas actividades forman parte de los esfuerzos de la Alcaldía Mayor de Bogotá para mejorar diversos espacios públicos y la calidad del aire en toda la ciudad, en cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 'Bogotá Camina Segura', de acuerdo con información oficial del Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa "impactos antrópicos" en el contexto de parques urbanos?

El término "impactos antrópicos", según lo explicado en el artículo por el JBB, hace referencia a los efectos negativos que tienen las actividades humanas, como el uso inadecuado de los espacios, la presencia de residuos y los actos de vandalismo, en el desarrollo y supervivencia de la vegetación en parques urbanos como el de los Hippies.

¿Cómo participaron las comunidades en la protección de las nuevas plantas del parque de los Hippies?

La comunidad, bajo la coordinación del Jardín Botánico y la Alcaldía Local de Chapinero, organizó mesas de trabajo en las que se acordó gestionar materiales e instalar cerramientos para proteger las plantas jóvenes. Los colectivos ciudadanos adquirieron los insumos necesarios y realizaron la instalación de la primera barrera protectora, promoviendo así la conservación activa de las nuevas coberturas vegetales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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