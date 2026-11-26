Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) convoca a la ciudadanía de la capital para participar en la Gran Final de los Juegos LGBTI 2026. Este evento, pautado para el domingo 29 de noviembre de 2026, tendrá lugar en el coliseo y las canchas sintéticas del parque Castilla, en la carrera 75N No. 8a - 31, dentro de la localidad de Kennedy, según la información publicada por el IDRD en su sitio web y en su cuenta oficial de la red social X.

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El encuentro se desarrollará entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche, con la presencia de participantes y espectadores que se reunirán para acompañar a los equipos finalistas en tres disciplinas clave: baloncesto, fútbol de salón y voleibol. Además, la jornada contempla actividades recreativas adicionales para los asistentes, incluidos amigos y familiares, extendiendo así la invitación a toda la comunidad interesada en respaldar la diversidad y la integración.

De acuerdo con el IDRD, los Juegos LGBTI buscan fomentar el respeto y la inclusión social a través del deporte, promoviendo la participación activa de todos los sectores de la comunidad LGBTI. La organización resalta la importancia de este tipo de iniciativas, ya que permiten el fortalecimiento de capacidades ciudadanas como la autorregulación, la empatía, la solidaridad y la confianza en la sociedad. El certamen también tiene como objetivo consolidar la convivencia pacífica e impulsar de manera significativa la construcción de paz en Bogotá.

La publicación hecha por el IDRD en la red social X destaca la invitación a vivir la emoción y el talento deportivo en una jornada que celebra el respeto, el juego limpio y la diversidad en la ciudad. El mensaje enfatiza la consigna “En Bogotá se puede ser” y refuerza el compromiso institucional con la inclusión.

En suma, la Gran Final de los Juegos LGBTI 2026 representa una oportunidad para sumarse al respeto por la diversidad desde el deporte y la recreación, perfilando a Bogotá como una ciudad abierta y dispuesta a convivir en el reconocimiento y aceptación de todas las identidades.

¿Dónde se realizará la Gran Final de los Juegos LGBTI 2026 en Bogotá?

La Gran Final de los Juegos LGBTI 2026 organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se llevará a cabo en el coliseo y las canchas sintéticas del parque Castilla, ubicado en la carrera 75N No. 8a - 31, dentro de la localidad de Kennedy en Bogotá.

¿Qué disciplinas deportivas se juegan en los Juegos LGBTI 2026 en Bogotá?

Según información del IDRD, en los Juegos LGBTI 2026 las disciplinas deportivas que tendrán acción son baloncesto, fútbol de salón y voleibol, dentro de una jornada que busca promover la inclusión y la participación activa de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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