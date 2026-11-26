Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El partido entre Galatasaray y Aston Villa estuvo marcado por la falta de acciones ofensivas y un ritmo monótono hasta el minuto 77, cuando Deniz Gul aprovechó la primera ocasión clara del encuentro. Gul, tras un tiro de cabeza, superó al arquero Zion Suzuki y le entregó al equipo turco su octava victoria consecutiva, según información de Noticias Caracol. Con ese resultado, la escuadra dirigida por Okan Buruk no solo mantuvo su racha positiva, sino que también alcanzó a Aston Villa en la clasificación, aumentando la presión sobre el club inglés, que ahora enfrenta seis partidos sin conocer la victoria.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Noticias Caracol, el desarrollo del partido tuvo muy pocas llegadas claras a los arcos. El Aston Villa, dirigido por Unai Emery, mostró una tendencia negativa que ya venía arrastrando, con cuatro partidos sin ganar en la Premier League a los que ahora se suman dos nuevos tropiezos en competiciones europeas. La derrota ante el Galatasaray en territorio turco se suma a la encajada previamente contra el Barcelona, dejando al equipo inglés lejos del optimismo mostrado al inicio de la temporada.

El tanto de Deniz Gul fue crucial para las aspiraciones del Galatasaray en la tabla, donde ahora suma 9 puntos y se mantiene cerca de obtener un cupo entre los veinticuatro mejores de la competencia. Esta situación contrasta con la de Aston Villa, que empieza a perder terreno en la clasificación y compromete su continuidad en los puestos principales. El relato de Noticias Caracol destaca un juego físico, muchas disputas en el medio campo, roces entre jugadores y la acumulación de tarjetas amarillas.

Antes del desequilibrio, la única jugada relevante fue un remate de cabeza de Taylor Harwood Bellis tras un córner ejecutado por John McGinn, que terminó por fuera. La jugada definitiva también llegó desde el balón parado, con un saque de esquina peinado por Wilfried Singo. Tyrone Mings no logró despejar el balón, lo que permitió a Gul anotar el único gol del partido. Al final, sin mayores sobresaltos, Galatasaray sostuvo su ventaja y Aston Villa fue incapaz de revertir la situación, quedando relegado en la clasificación. Así, los turcos celebran su buen momento, mientras los ingleses deberán reflexionar sobre su presente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del Galatasaray ante Aston Villa?

De acuerdo con Noticias Caracol, con este resultado, el Galatasaray sumó 9 puntos y se aproximó a los puestos que permiten continuar en la competencia europea entre los veinticuatro mejores. Aston Villa, por su parte, bajó posiciones tras encadenar dos derrotas seguidas, complicando su permanencia dentro de los ocho primeros.

¿Cómo fue el desarrollo del partido entre Galatasaray y Aston Villa?

El encuentro, según Noticias Caracol, se caracterizó por escasas oportunidades de gol y predominio del juego en la mitad de la cancha, con varias faltas y tarjetas amarillas. La definición llegó en el minuto 77, cuando Deniz Gul aprovechó un error tras un tiro de esquina para marcar el único tanto, otorgando la victoria al Galatasaray.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z