Por: Caracol TV

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Una delicada situación surgió recientemente en Brasil, después de que seis mujeres denunciaran al dentista Jean José Dunga, de 41 años, por presuntamente transmitirles intencionalmente el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Este caso se presenta en el estado de Rondônia, donde las autoridades ya tenían en curso varias investigaciones sobre el profesional de la salud, que, según información de Noticias Caracol basada en el reporte del medio brasileño g1, fue condenado en uno de los procesos y permanece actualmente detenido.

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El número de mujeres que señalaron al dentista aumentó de cuatro a seis después de que el caso se hiciera público. Según la Fiscalía de Rondônia, identificada como Ministerio Público (MP-RO), dos nuevas víctimas contactaron al Centro de Asistencia a las Víctimas (Navit) para dar sus declaraciones y fortalecer la documentación de la denuncia. Cabe resaltar que la condena inicial para Jean José Dunga ocurrió en agosto de 2026: cinco años de prisión bajo régimen semiabierto y el pago de 50.000 reales brasileños como indemnización, en uno de los procesos derivados de estas acusaciones.

El proceso penal avanzado no solo involucra a la denunciante que originó la primera condena, sino que también se extiende a otros tres casos en curso, donde Dunga está siendo investigado por lesiones corporales agravadas. Frente a la posibilidad de que surgieran nuevas víctimas, la Fiscalía requería otra orden de detención preventiva para el odontólogo.

La investigación de la Fiscalía de Rondônia ha determinado que Jean José Dunga conocía su condición de portador del VIH desde hacía aproximadamente diez años, pero habría decidido no acceder al tratamiento antirretroviral disponible. Esta acción, según sostiene la Fiscalía, podría estar directamente relacionada con la presunta transmisión del virus a diversas mujeres con las que mantuvo una relación, siguiendo, como detalló g1, un patrón de acercamiento de tipo romántico en eventos tanto breves como prolongados.

La defensa del dentista, según el citado medio, afirma no tener conocimiento de nuevas posibles víctimas. Entretanto, los relatos de las denunciantes muestran el impacto de este hecho. Una de ellas, identificada bajo el nombre ficticio de Marta, narró cómo, tras una relación breve con el dentista, empezó a sentir reiteradas molestias físicas como infecciones resistentes, enrojecimiento, fatiga, dolor de cabeza y picazón. Finalmente, recibió el diagnóstico de VIH, el cual confirmó su vínculo con Jean José Dunga luego de que el personal médico identificara su nombre entre los investigados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el dentista Jean José Dunga en Brasil?

El dentista Jean José Dunga fue condenado en Brasil por presuntamente transmitir de manera intencional el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) a varias mujeres. De acuerdo con la Fiscalía de Rondônia, existían procesos judiciales avanzados por lesiones corporales agravadas y daños y perjuicios, ya que el hombre habría decidido no seguir el tratamiento antirretroviral pese a conocer su condición. La condena incluye cinco años de prisión bajo régimen semiabierto y el pago de una indemnización a una de las denunciantes.

¿Cómo descubrieron las víctimas la supuesta transmisión intencional de VIH?

Las víctimas descubrieron la posible transmisión intencional del VIH al presentar síntomas persistentes y acudir a consultas médicas especializadas. Una de ellas, bajo el nombre ficticio de Marta, supo que estaba vinculada con la investigación cuando, durante su diagnóstico de VIH, los especialistas le consultaron por su pareja y notaron que el nombre coincidía con el del hombre investigado y ya denunciado por otras mujeres, según reportó el medio g1.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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