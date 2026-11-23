Por: El Espectador

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La Fiscalía avanza en el proceso judicial contra Jorge Alfredo Vargas, ex presentador de noticias investigado por posible acoso sexual, y ahora busca agendar una nueva fecha de audiencia. De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, después de la audiencia inicial de imputación efectuada en agosto pasado, surgieron nuevos hechos que podrían modificar el rumbo de la investigación. Esta solicitud la efectuó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien pretende agregar estos elementos recientes al expediente que se tramita por posibles actos de acoso sexual contra cuatro jóvenes.

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La audiencia de imputación, celebrada el 4 de agosto ante la Jueza 41 de Control de Garantías, marcó el inicio formal de la pesquisa contra Vargas, quien en dicho escenario no aceptó los cargos. La diligencia se realizó de forma reservada respondiendo a una solicitud de la Fiscalía y de la abogada Ana Bejarano, quien representa a una de las víctimas. Ambas partes argumentaron ante la jueza la importancia de proteger a las personas afectadas por el proceso, respaldándose en el riesgo de revictimización, la amplia repercusión en redes sociales y el riesgo de estigmatización laboral para las denunciantes.

Como parte de las medidas de protección, se pidió la anonimización de las identidades de las víctimas, es decir, la garantía de que no se revelarían sus nombres durante el desarrollo procesal. Por su parte, Juan David Bazzani, defensor de Jorge Alfredo Vargas, defendió la presunción de inocencia de su cliente y resaltó la necesidad de que la defensa acceda a toda la información del caso. Según el abogado, bastaría con implementar una sola medida de protección —la reserva de la audiencia o el anonimato de las víctimas— y no ambas simultáneamente.

En esa jornada, la Fiscalía también reveló que tres de las cuatro presuntas víctimas decidieron apartarse del juicio, decisión que fue comunicada por medio de una carta. Las firmantes informaron que no continuarían en la fase de juicio ni aceptarían la representación de la Defensoría del Pueblo. Igualmente, manifestaron que preferían que el proceso continúe bajo estricta reserva.

El caso se da en un contexto de denuncias públicas sobre violencia sexual que involucraron a varios medios de comunicación, entre ellos Noticias Caracol, donde trabajaba Vargas. En marzo, el presentador salió del canal, luego de investigaciones internas y del surgimiento de denuncias en redes sociales bajo etiquetas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega. En ese momento, Noticias Caracol aclaró en un comunicado que la terminación de su contrato no significaba ninguna postura sobre la veracidad de las acusaciones o responsabilidades legales. Vargas, a través de la red social X, afirmó que la salida fue consensuada y señaló que la decisión respondió tanto a la coyuntura como a la postura institucional del canal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Jorge Alfredo Vargas y por qué es investigado?

Jorge Alfredo Vargas es un expresentador de noticias que está siendo investigado por la Fiscalía en Colombia por posibles actos de acoso sexual contra varias jóvenes, de acuerdo con las diligencias adelantadas y lo informado en medios como Noticias Caracol y El Espectador. La investigación tomó mayor visibilidad debido a denuncias en redes sociales y al inicio formal del proceso judicial en agosto pasado.

¿Por qué se reservó la audiencia contra Jorge Alfredo Vargas?

La reserva de la audiencia se aplicó por solicitud de la Fiscalía y de la defensa de las víctimas, fundamentándose en la protección de la identidad de las personas afectadas y la prevención de posibles situaciones de revictimización y estigmatización profesional. Esta decisión buscaba garantizar la privacidad y seguridad de las denunciantes, en medio de la relevancia y el interés mediático que ha suscitado el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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