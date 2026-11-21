Por: Gol Caracol

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Celtic vivió una jornada destacada en la Liga de Escocia al enfrentar a St. Mirren, en un partido donde Camilo Durán se consolidó nuevamente como una de las piezas clave, según la información de Noticias Caracol. El encuentro, que formó parte del calendario regular de la competición escocesa, tuvo momentos de tensión y buen fútbol, pero fue la actuación de Durán la que capturó la atención de los aficionados y medios especializados.

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De acuerdo con Noticias Caracol, el futbolista colombiano, identificado también como ‘cafetero’ —adjetivo comúnmente utilizado para referirse a personas o jugadores de Colombia—, supo aprovechar una de las jugadas más determinantes del encuentro. Durante una acción ofensiva, tras recibir un centro dirigido al área de St. Mirren, Durán demostró inteligencia táctica y agilidad al desmarcarse del defensor que lo cubría. Esta maniobra le permitió posicionarse con espacio suficiente para ejecutar un remate preciso frente a la portería rival.

La descripción del desarrollo del gol, explicada por la fuente citada, detalla que el colombiano, con habilidad y la calma necesaria en este tipo de situaciones, controló el balón y lo envió con seguridad, haciendo imposible que el arquero de St. Mirren lograra interceptarlo. La velocidad de reacción y el posicionamiento fueron determinantes en esta acción, ratificando por qué Durán es considerado una de las figuras protagónicas del club escocés en la presente temporada.

La actuación de Durán refuerza la importancia que tienen los futbolistas latinoamericanos en escenarios europeos de alta competencia, donde el aporte individual muchas veces define partidos y suma puntos valiosos para las aspiraciones de sus clubes. La reciente hazaña de Durán tuvo eco también en redes sociales, donde se difundió el video del gol y se destacó el nivel de juego mostrado por el colombiano durante el encuentro.

En resumen, la jornada entre Celtic y St. Mirren fue testigo de una destacada actuación de Camilo Durán, quien continúa sumando protagonismo con su equipo en Escocia, según la crónica de Noticias Caracol.

¿Cómo fue el gol de Camilo Durán en el partido entre Celtic y St. Mirren?

Según Noticias Caracol, el gol de Camilo Durán se produjo tras un centro enviado al área rival. El jugador colombiano se desmarcó del defensor de St. Mirren y remató de primera intención frente al arco, consiguiendo que el balón fuera inatajable para el portero.

¿Por qué destacan a Camilo Durán como figura del Celtic en la Liga de Escocia?

De acuerdo con Noticias Caracol, Camilo Durán es destacado por su capacidad para aprovechar oportunidades clave como la del último partido frente a St. Mirren, donde su habilidad, posicionamiento y acierto fueron fundamentales para el triunfo y el protagonismo del Celtic.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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