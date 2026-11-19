Por: Caracol TV

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La edad por sí sola no es un impedimento para que una persona tome decisiones sobre su patrimonio ni para que firme documentos legales. Así lo reafirmó la Corte Suprema de Justicia al analizar el caso de una mujer de 81 años cuyos contratos se habían puesto en duda únicamente por la cifra en su cédula. El fallo permitió validar nuevamente los acuerdos suscritos por la mujer y abrió una discusión pública sobre la autonomía de los adultos mayores frente a trámites legales, así como los prejuicios que enfrentan al ejercer sus derechos, de acuerdo con información de Noticias Caracol.

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La Corte Suprema de Justicia fue enfática al señalar que la presunción de incapacidad por motivo de edad carece de fundamento legal. Según el alto tribunal, para negar la validez de los actos jurídicos de una persona mayor se debe contar con evidencia que demuestre que no tomó decisiones de manera libre y consciente. No basta, según explicó la magistrada Patricia Guzmán, con hacer suposiciones relacionadas con la edad, ni exigir certificados de capacidades mentales a quienes deseen realizar trámites.

El caso examinado por la Corte surgió tras cuestionamientos sobre la legitimidad de varios contratos firmados por una mujer de 81 años. Sin embargo, el tribunal confirmó la validez de los acuerdos y enfatizó que los adultos mayores no están obligados a demostrar constantemente su lucidez. En el informe también se resaltó que la presunción legal en Colombia es que toda persona mayor de edad —independientemente de los años cumplidos— mantiene su autonomía y capacidad jurídica, salvo que una prueba objetiva indique lo contrario.

Especialistas como el médico geriatra Robinson Cuadros indicaron, consultados por Noticias Caracol, que no se puede presumir incapacidad jurídica solo por la edad o por un diagnóstico médico. Lo central es garantizar que las decisiones sean libres y estén exentas de presiones o engaños de terceros. Por su parte, Octavio Augusto Tejeiro, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema, citó la Ley 1996 de 2019 que reconoce la capacidad legal plena de los adultos, incluso en presencia de discapacidad, y remarcó que el ordenamiento jurídico colombiano presume capacidad hasta la muerte, salvo prueba en contrario.

Desde el ámbito notarial, Mauricio García Herreros, notario bogotano, relató que la edad no es obstáculo alguno para firmar documentos: ha observado personas de avanzada edad con total lucidez, así como jóvenes cuya capacidad cognitiva resulta limitada. Así, la verificación reside únicamente en que la voluntad se exprese con claridad y sin dudas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la presunción de capacidad jurídica en adultos mayores en Colombia?

La presunción de capacidad jurídica implica que, en Colombia, toda persona mayor de edad es considerada capaz de ejercer sus derechos y tomar decisiones legales, sin importar cuántos años tenga. Solo mediante pruebas objetivas se podría demostrar lo contrario, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Ley 1996 de 2019.

¿Un adulto mayor puede firmar contratos o escrituras legales en Colombia?

Sí, un adulto mayor puede firmar contratos, escrituras y otros documentos legales en Colombia. La edad no es motivo suficiente para invalidar estos actos, según reiteró la Corte Suprema de Justicia. Basta con que la persona exprese su voluntad de manera clara y libre, salvo que se demuestre una incapacidad específica con pruebas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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